Lula confirma mais duas visitas ao Paraná

Deputado Zeca Dirceu ainda convidou presidente para entregar trecho da Estrada Boiadeira

Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Lula (PT) afirmou nesta quarta-feira (4) à ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e ao deputado federal Zeca Dirceu (PT) que visitará o Paraná em pelo menos duas oportunidades. Em março, Lula vai entregar o título de propriedade da reforma agrária para duas mil famílias na região de Quedas do Iguaçu e em julho inaugura a primeira etapa das obras de sede da Unila em Foz do Iguaçu.

“Nosso Paraná é cada vez mais prestigiado pelo presidente Lula, com trabalho importante da ministra Gleisi e todos nós”, disse Zeca Dirceu que convidou ainda o presidente para entregar mais um trecho das obras da Estrada Boiadeira na região Noroeste. As datas ainda serão definidas pela Presidência da República.

Lula recebeu Zeca Dirceu e Gleisi no Palácio do Planalto e conversaram sobre a conjuntura política do Paraná e os investimentos que o estado está recebendo em obras, programas e outras ações do governo federal. “Essas três ações mostram que o governo Lula atua em três pontos importantes ao desenvolvimento e crescimento do Paraná. São Obras nas rodovias, universidades, instituto federal, novos assentamentos, mais investimentos nos hospitais, Upas, Samu e municípios”, completou Zeca Dirceu, membro titular da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados e da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul.

“No encontro com o presidente Lula e o deputado Zeca Dirceu, alinhamos novos caminhos para o futuro do Paraná e do Brasil, com mais desenvolvimento, justiça social e políticas públicas que façam diferença na vida das pessoas”, disse a ministra Gleisi.

Sobre as ações do governo Lula no Paraná, segundo o deputado, através do Minha Casa Minha Vida, foram contratadas a execução de 142,3 mil moradias, o Mais Médico efetivou mais 1,1 mil profissionais e mais de 16 mil agentes comunitários de saúde, além de 679 novas equipes de saúde da família. “Ainda em setembro, o governo liberou mais R$ 291 milhões em obras do Novo PAC e em dezembro, foram mais R$ 700 milhões para obras de saúde, educação, abastecimento de água e saneamento para 32 cidades do Paraná. No total, o Paraná vai receber R$ 107, 2 bilhões em obras do PAC”, destacou.

PAC Educação

Agora em janeiro, disse ainda o deputado paranaense, foram, assinadas as ordens de serviços novos cinco campi ( Cianorte, Maringá, Araucária, Cambé e Toledo) do Instituto Federal do Paraná no Paraná. Outros R$ 33,9 milhões estão sendo investidos na ampliação das unidades do instituto e incluem a construção de 10 restaurantes estudantis (Assis Chateaubriand, Campo Largo, Cascavel, Colombo, Foz do Iguaçu, Ivaiporã, Jacarezinho, Pinhais, Pitanga e União da Vitória). “São R$ 125 milhões para as obras das novas unidades”, disse.

Para as universidades federais (UFFS, UFPR, Unila e UTFPR) no Paraná, segundo o deputado, foram liberados R$ 113,5 milhões para construção de blocos, laboratórios, biblioteca, salas de aula e moradia estudantil. Na unidade da UFPR de Pontal do Paraná, por exemplo, foram liberados R$ 16 milhões para a construção do prédio do Centro de Estudos do Mar. “São novos laboratórios, ginásios e quadras esportivas, mais blocos de salas de aula”, destacou o deputado.

Na Unila, em Foz do Iguaçu, Lula vai entregar a primeira etapa das obras da sede da universidade, que inclui as instalações dos três edifícios em execução: o restaurante universitário e biblioteca, o bloco de salas de aula e o prédio administrativo de 18 andares. No total, o campus Arandu terá 94 mil metros quadrados. “Há 16 anos, o presidente Lula criou a Unila – a maior universidade pública da América Latina – e em julho vai entregar a primeira fase das obras do campus Arandu”, disse Zeca Dirceu.

“A Unila mostra o compromisso do presidente Lula com a educação e com o Paraná. Podemos repetir a máxima que nunca na história do estado, o governo federal investiu tanto no estado como o do presidente Lula”, completou.

