Em reunião com o Goura, secretária Leandre declara apoio à criação da Casa de Artistas

Fotos: Rafael Bertelli

A criação da Casa de Artista e da Técnica do Paraná ganhou mais uma aliada. Em reunião, nesta segunda-feira (7), com o deputado estadual Goura (PDT) e com representantes do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Paraná (Sated/PR), a secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, elogiou o projeto e garantiu apoio para a sua concretização.

“Vocês já têm mais uma parceira. Acho que o primeiro passo é buscar um terreno e depois trabalharemos na execução. O que eu vejo de mais difícil é a manutenção. Mas, da minha parte, vamos fazer as conversas necessárias”, afirmou, ao elogiar o projeto.

O deputado Goura, que vem sendo um dos articuladores do projeto junto aos órgãos públicos, afirmou que a iniciativa do Sated é muito importante e necessária. “É uma categoria que, em geral, sofre com a falta de aposentadoria justamente por não ter um trabalho fixo e, muitas vezes, acaba ficando desassistida”, ponderou.

“E, para além do acolhimento, a Casa de Artistas será um espaço para a convivência, o cuidado e também para a formação de novos artistas que podem aprender muito com quem já contribuiu tanto para a cultura paranaense”, acrescentou Goura.

Casa de Artistas e da Técnica

O projeto apresentado pelo Sated/PR consiste na criação de uma casa de acolhimento inspirada no Retiro dos Artistas, do Rio de Janeiro. O espaço pretende oferecer moradia, cuidado e amparo de assistência social e saúde para trabalhadores e trabalhadoras da arte com mais de 60 anos e em situação de vulnerabilidade.

“O nosso trabalho, o trabalho da cultura, é no coletivo. Por isso, a ideia é que essa casa seja até mais do que um local de acolhimento, seja um centro cultural com espaço para cursos, apresentações, trocas e outras atividades coletivas”, disse a artista Raquel Rizzo.

Uma das possibilidades, discutida com a secretária Leandre, é que o projeto seja atendido pelo programa “Viver Mais Paraná”, que constrói condomínios horizontais para idosos oferecendo casas além de espaços de convivência.

Pauta histórica

O presidente do Sated/PR, Adriano Esturilho, afirmou que esta é uma pauta histórica da categoria. “Há cerca de um ano e meio retomamos essa pauta. O ator Stepan Nercessian, que é o coordenador do Retiro dos Artistas, já esteve aqui conversando conosco para explicar como funciona lá”, disse.

Em princípio, segundo o presidente do Sated, o objetivo é oferecer de 25 a 30 vagas e depois aumentar a oferta gradativamente.

O Sated já se reuniu com o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, que declarou apoio à causa, assim como a secretária de Estado da Cultura, Luciana Casagrande.

Regina Vogue é a presidenta de honra da Acate

Para viabilizar o projeto, o Sated fundou a Associação Casa de Artistas e da Técnica do Paraná (Acate), que tem como presidenta de honra a atriz Regina Vogue, considerada um dos grandes nomes do teatro curitibano e paranaense.

Aos 80 anos, ela está empenhada em fazer a Casa de Artistas virar realidade e participou da reunião com a secretária Leandre Dal Ponte. “Estou aqui para somar e ajudar a fazer esse sonho virar realidade”, disse.

Além de Regina Vogue, o produtor cultural Isidoro Diniz, que integra a Coordenadoria de Arte Negra do Sated, e o vice-presidente, Adriano Petermann, também participaram da reunião.