Embarque com smartphone chega ao transporte metropolitano no Litoral

Desde 24 de maio, o transporte metropolitano operado pela Viação Graciosa no Litoral do Paraná conta com uma nova tecnologia: o passageiro pode liberar a catraca usando apenas o celular, mesmo sem conexão com a internet. Para isso, é preciso instalar o aplicativo Pazze ter créditos disponíveis.

A novidade já está em funcionamento nas linhas que conectam seis municípios da região: Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Paranaguá, Antonina e Morretes, com atendimento médio de 2,5 mil passageiros por dia.

Para o acesso digital, o passageiro deve baixar o aplicativo Pazze na App Store ou Google Play e realizar um breve cadastro. Em seguida, pode carregar créditos diretamente no aplicativo, com pagamento via Pix, boleto, cartões de crédito ou vale-transporte. Ou seja, os passageiros poderão adquirir créditos de forma remota, sem a necessidade de se deslocarem a um ponto de venda físico.

Os usuários com cartão transporte e saldo ativo terão os créditos transferidos automaticamente após o cadastro no app, com base no CPF. Paralelamente, os meios tradicionais de pagamento continuam disponíveis e, quem preferir, pode seguir utilizando dinheiro ou cartão transporte normalmente.

O embarque com o celular é feito por meio de um QR Code, que funciona mesmo sem conexão com a internet. “Com essa mudança, esperamos alcançar diversas melhorias na experiência dos usuários”, afirma Cesar Lozano, gerente operacional da Viação Graciosa.

Segundo ele, o uso do app ou do cartão agiliza a liberação da catraca, reduzindo filas e o tempo de parada nos pontos. Outro benefício é a diminuição do manuseio de dinheiro em espécie, o que aumenta a segurança para os passageiros e para a operação. “Além disso, ao permitir o cadastro no app e no cartão físico, garantimos que todos os idosos possam usufruir da gratuidade de forma organizada e segura, eliminando a necessidade de embarque pela porta traseira”, complementa Lozano.

Outra vantagem do novo sistema é a possibilidade de consultar horários e receber notificações sobre alterações nas linhas diretamente no celular. “Isso aumenta a previsibilidade da viagem e melhora a interação entre o passageiro e o serviço prestado, já que o usuário acompanha as atualizações em tempo real”, acrescenta Luiz Gruber, diretor da Pazze.

Acesso offline

A tecnologia adotada no litoral paranaense foi desenvolvida pela Pazze, empresa curitibana especializada em sistemas de pagamento digital para o transporte público. Fundada em 2019, a Pazze nasceu com o propósito de transformar a experiência do usuário no transporte coletivo, tratando o passageiro como cliente e colocando suas necessidades no centro da operação. A empresa atua no Paraná e em Santa Catarina, e também está em processo de expansão para outros estados.

Segundo Luiz Gruber, o sistema da Pazze é único no mundo por permitir o embarque com uso de smartphone e sem necessidade de conexão à internet no momento da validação. “A tecnologia de destravamento da catraca offline elimina a dependência de cartões físicos e redes móveis, ampliando o acesso em regiões com baixa conectividade”, destaca.

Além disso, a infraestrutura em nuvem permite alta escalabilidade, segurança e transparência nas transações, beneficiando as empresas de transporte que optam pelo sistema Pazze. Por exemplo, a tecnologia facilita o gerenciamento operacional, o controle de arrecadação automatizado e a adoção de recursos antifraude. “Esses diferenciais reduzem custos administrativos e operacionais, ao mesmo tempo em que proporcionam maior confiabilidade no sistema de bilhetagem”, diz Gruber.

Ele reforça que toda essa tecnologia foi desenvolvida para que a Pazze possa cumprir seu objetivo principal: oferecer facilidade de acesso e pagamento para o passageiro, trazendo conforto e informações relevantes para seus deslocamentos.

Aposta na tecnologia

Segundo o gerente operacional da Viação Graciosa, a decisão de adotar a tecnologia de embarque digital por celular (app) está alinhada à estratégia de modernização da companhia e à busca por uma experiência mais eficiente para o passageiro. “Buscamos oferecer mais comodidade, agilidade e segurança no acesso aos nossos ônibus, especialmente nas linhas do litoral, onde o fluxo de passageiros pode ser bastante dinâmico”, afirma Lozano. Ele complementa que o uso do aplicativo permite reduzir a dependência do cartão físico, simplificar o processo de compra de créditos e oferecer uma solução mais sustentável.

Nos primeiros dias de operação, a percepção dos passageiros tem sido positiva, de acordo com a avaliação da empresa. “Observamos um interesse crescente na utilização do app, especialmente entre o público mais jovem e aqueles já familiarizados com soluções digitais”, relata Lozano. Ele ressalta que é natural um período de adaptação e que a empresa tem se empenhado em orientar os usuários, especialmente idosos e pessoas com deficiência, que têm à disposição a alternativa do cadastro no cartão físico.