Deputado cobra responsabilização da Viação Graciosa por incêndio de ônibus

Vídeo das redes sociais

Um ônibus da Viação Graciosa pegou fogo por volta das 10h desta segunda-feira (7) na BR-277, na altura do quilômetro 43, em Morretes. O ônibus saiu de Guaratuba e seguia em direção a Curitiba.

O incêndio provocou a interdição total da rodovia (nos dois sentidos) por cerca de uma hora e a interdição da pista sentido Curitiba por uma hora e meia. A rodovia só foi totalmente liberada cerca de quatro horas depois.

As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas por uma perícia técnica enviada ao local.

Em nota oficial, a Viação Graciosa afirma que “todos os passageiros foram prontamente retirados do veículo, estão em segurança e não há registro de vítimas”.

A empresa também informou que outro ônibus foi mobilizado “para dar continuidade à viagem dos usuários, minimizando os impactos da situação”.

Apesar dos frequentes acidentes e incidentes com os ônibus da empresa que faz o transporte entre as cidades do Litoral e da região à capital, a Viação Graciosa diz que “reforça seu compromisso com a segurança dos passageiros, a transparência nos processos internos e a seriedade na condução das informações”.

Goura já denunciou empresa na tribuna da Assembleia

Porta-voz de reclamações de denúncias de passageiros e motoristas sobre as más condições de manutenção dos ônibus da Viação Graciosa, o deputado estadual Goura (PDT) manifestou-se nas redes sociais:

“Mais uma vez, um incidente grave com veículo da empresa Viação Graciosa por sorte não virou tragédia. Um descaso inaceitável com a população, que tem se repetido frequentemente”, disse Goura.

“Há meses estamos cobrando do poder público medidas para mudar essa situação. Basta de impunidade! O que falta para o Governo do Paraná agir e evitar que aconteça uma tragédia?”

Leia também:

11 mar, 2025

18 abr, 2025