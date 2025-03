Prefeitos debatem transporte intermunicipal e câmara de secretários de turismo do Litoral

Foto: Anderson Franco / PMPR

A Associação dos Municípios do Litoral do Paraná (Amlipa) realizou, nesta quarta-feira (12), uma reunião extraordinária em Pontal do Paraná. O encontro contou com a presença dos prefeitos Rudão Gimenes (Pontal do Paraná), Junior Brindarolli (Morretes), Maurício Lense (Guaratuba) e Eduardo Dalmora (Matinhos), além de representantes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) e da Caixa Econômica Federal e de empresas de soluções solares.

Nova licitação no transporte

O primeiro tema da reunião foi a nova concessão do transporte coletivo intermunicipal, com explanação da coordenadora de Transporte Rodoviário Comercial do DER/PR, Maria Elizabete Bozza. Ela destacou a necessidade de um plano de mobilidade eficiente e sugeriu a criação de um terminal regional antes da entrada de Alexandra, para facilitar a integração entre os municípios litorâneos.

O prefeito Rudão Gimenes Filho, atual presidente da Amlipa, enfatizou a importância da modernização do transporte: “A realidade do nosso litoral mudou e as necessidades da população também. Precisamos de soluções eficientes e um transporte público de qualidade para atender tanto os moradores quanto os turistas que movimentam a nossa economia”, afirmou Rudão.

Os prefeitos presentes concordaram com a proposta do terminal e reforçaram a necessidade de um sistema mais eficiente para a alta temporada.

Nas redes sociais, o prefeito de Morretes afirmou que as atuais licitações estão vencidas e precárias, e a expectativa é de “uma nova licitação para garantir um serviço melhor para nossa população”. Segundo ele, “provavelmente nesse ano tenha uma nova licitação”.

Viação Graciosa denunciada – O transporte intermunicipal é realizado pela Viação Graciosa, que também faz o transporte de passageiros entre o Litoral e Curitiba. O serviço foi duramente criticado nesta segunda-feira (10), na Assembleia Legislativa pelo deputado Goura (PDT). O parlamentar denunciou o mal estado de conservação dos ônibus e frequente acidentes com os veículos. O Correio procurou a empresa, mas ainda não obteve esclarecientos

Secretários de turismo

Outro tema abordado foi a participação dos municípios em feiras de turismo. Rudão propôs a criação de uma câmara de secretários de turismo para fortalecer a divulgação regional. Além disso, foi debatida a realização de uma feira sazonal e a produção de material publicitário conjunto para promover os atrativos do Litoral.

Novo PAC – Representantes da Caixa Econômica Federal apresentaram oportunidades de financiamento e captação de recursos pelo Novo PAC – 2025, do Governo Federal, incluindo linhas de crédito e programas de repasse a fundo perdido. Os gestores foram orientados sobre prazos e critérios para inscrição de projetos até 31 de março de 2025.

Energia solar – Outro assunto foi um projeto para os municípios passarem a usar energia solar fotovoltaica nos prédios públicos. Além da economia, há um impacto positivo no meio ambiente e no enfrentamento às mudanças climáticas.

Pontal do Paraná já iniciou a instalação de placas na sede da Prefeitura. A transição energética do município conta com recursos da Itaipu Binacional.

Transparência – Rudão Gimenes ainda destacou a importância da transparência na gestão da associação dos municípios. Ele propôs a criação de um site oficial da Amlipa, onde serão divulgadas as ações e investimentos da entidade.

“Precisamos fortalecer a comunicação e a transparência, garantindo que os recursos sejam bem aplicados e que a população acompanhe os avanços”, destacou o presidente da Amlipa.