Encontro de agricultores familiares busca fortalecer a produção de alimentos em Curitiba e RMC

Evento é realizado pelo deputado Goura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Conab, Assembleia Legislativa, Prefeitura e a Câmara de Campo Largo e o vereador Alexandre Guimarães

Ampliar o diálogo entre agricultores familiares, lideranças comunitárias e gestores públicos de Curitiba e da Região Metropolitana e fortalecer o acesso a políticas de comercialização, organização da produção e inclusão socioprodutiva. Esses são os objetivos do encontro que ocorre na próxima quinta-feira (4), a partir das 8h30, na Câmara Municipal de Campo Largo.

O evento é realizado pelo mandato do deputado estadual Goura (PDT) em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a Assembleia Legislativa do Paraná, a Prefeitura e a Câmara Municipal de Campo Largo, e o mandato do vereador Alexandre Guimarães (PDT).

O deputado Goura ressaltou que será um dia de trocas e aprendizados, com a presença de instituições como o IDR-Paraná, SEAB, SESA, IFPR, além de cooperativas e associações que são referência em produção sustentável.

“Será um espaço para incentivar práticas sustentáveis, valorizar as cadeias produtivas locais, a saúde das comunidades e a conservação ambiental, bem como ouvir os agricultores e as agricultoras, sempre com foco na soberania alimentar”, disse Goura.

O presidente da Câmara, vereador Alexandre Guimarães, afirmou que sediar esse encontro reforça o compromisso do Legislativo municipal com o desenvolvimento rural e com o fortalecimento das famílias agricultoras que abastecem não apenas Campo Largo, mas toda a Região Metropolitana.

O evento é gratuito e aberto a todos os agricultores da RMC que desejam aprofundar conhecimentos, trocar experiências e conhecer novas oportunidades para o fortalecimento da produção.

Programação

8h30 – Credenciamento

9h00 – Abertura autoridades

9h20

Painel: Políticas Públicas

Políticas públicas de comercialização, com destaque para o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) e a compra institucional – MDA e Conab

Orientações sobre o PAA Compra Direta Paraná e sobre o PAA via Termo de Adesão entre Estado/Municípios e MDS – SEAB

Políticas Públicas Municipais – Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária de Campo Largo

Painel: Transição para Sistemas Sustentáveis

ProNobis Florestal (Campo Largo)

Cooperativa Terra Livre (Lapa)

11h30 – Painel: Boas Referências

12h – Almoço

13h – Painel técnico e formativo

Microrganismos: um macronegócio para a Agricultura Familiar – IDR

Caminhos da transição à certificação – Paraná Mais Orgânicos

Capacitação e formação de profissionais para ATER em Agroecologia – IFPR

Consumo de agrotóxicos no Brasil, Paraná e RMC – SE

Sistemas participativos de garantia como ferramenta social – Rede Ecovida



Encontro de Agricultores de Curitiba e RMC

Data: 4 de dezembro de 2025

Horário: das 8h30 às 17h30

Local: Câmara de Campo Largo. Rua Subestação de Enologia, 2008, Vila Bancária

Inscreva-se gratuitamente: https://forms.gle/8RhNzAPqSpcU1WXv8