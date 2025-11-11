Correio do Litoral
Prefeituras do Litoral participam do Paraná Bici: Pedalando pelo Clima!

Redação
Evento idealizado pelo deputado Goura reuniu especialistas e gestores para discutir soluções e modelos de referência em ciclomobilidade, cicloturismo e políticas de enfrentamento à emergência climática
Fotos: Divulgação

As prefeituras de Guaratuba e Pontal do Paraná participaram do segundo dia da 3ª edição do Paraná Bici: Pedalando pelo Clima!, realizado nos dias 5, 6 e 7 de novembro, na sede da OAB Paraná, em Curitiba. 

O Paraná Bici, idealizado e organizado pelo deputado estadual Goura Nataraj (PDT) e sua equipe, reuniu especialistas e gestores para discutir soluções e modelos de referência em ciclomobilidade, cicloturismo e políticas de enfrentamento à emergência climática. A apresentação de Pontal do Paraná destacou o potencial do município em integrar natureza, cultura e desenvolvimento sustentável por meio de rotas seguras e estruturadas para ciclistas.

Goura e Marcelo Mariucci

Guaratuba foi representada pelo diretor-geral de Esportes, Marcelo Mariucci, que integrou a mesa de abertura do seminário, representando o prefeito Maurício Lense e o secretário de Esportes Fábio Bilek.

Guaratuba está em processo de estruturação do seu circuito de cicloturismo e busca aprimorar sua infraestrutura cicloviaria, alinhando-se às tendências contemporâneas de mobilidade e turismo sustentável. 

Pontal foi representada pelo diretor de Turismo, Cassiano Lopes, que apresentou ao público o projeto da Ciclorrota do Guaraguaçu, uma das principais iniciativas em desenvolvimento para fortalecer o cicloturismo e a mobilidade ativa no litoral paranaense.

Cassiano Lopes apresentou Ciclorrota do Guaraguaçu

Os projetos de Guaratuba e Pontal do Paraná estão sendo desenvolvidos em parceria com o mandato do deputado Goura, com atuação do professor Israel Montesuma, assessor do parlamentar, que tem colaborado diretamente no processo de planejamento, articulação e consolidação das rotas. 

Montezuma é integrante da equipe organizadora do Paraná Bici. De acordo com o assessor, a atuação do mandato de Goura contribui para tornar o Litoral do Paraná uma referência em ciclomobilidade e turismo de natureza. As ciclorrotas nos municípios integram a Rota Caiçara que percorre os sete municípios da região litorânea.

