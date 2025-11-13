Goura articula com Sesa e UFPR apoio a projetos de extensão no Litoral Norte

Fotos: Rafael Bertelli

Fortalecer os projetos de extensão que atuam no Litoral Norte do Paraná. Este foi o objetivo da reunião articulada pelo deputado estadual Goura (PDT) com o diretor-geral da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), César Neves, e com a vice-reitora da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Camila Fachin.

Também participaram da reunião, realizada nesta segunda-feira (10), a representante do projeto Barco Saúde Única, Briana Monique Gomes, e a coordenadora do Barco Sorriso, Roseane Martins Formenti.

Além dos dois projetos, o apoio envolve também os projetos Cirurgilhas, coordenado pela professora e Silvania Pimentel, Saúde nas Ilhas, sob a coordenação da professora Fernanda Miranda, e o Infectilhas, coordenado pela professora Maria Estér Graf.

“Esses projetos são 100% voluntários e muito importantes porque levam saúde e qualidade de vida para toda população que vive nas ilhas do Litoral Norte do Paraná, entre elas Superagui e Ilha das Peças”, ressaltou o deputado Goura.

O deputado destacou a dificuldade de acesso e de infraestrutura nesses locais, o que faz com que os projetos sejam ainda mais importantes. “Temos oito comunidades no Canal do Varadouro que ainda não têm energia elétrica”, lembrou.

Nesse sentido, a vice-reitora Camila Fachin falou que o apoio logístico na Sesa é muito importante para que mais pessoas possam ser atendidas. “Então, essa reunião é para apresentar esses projetos para a Sesa e estudar uma forma de apoio”, disse Camila.

César Neves se comprometeu a avaliar, junto com sua equipe, possibilidades de apoio aos projetos e uma nova reunião para discutir o assunto deve ser realizada em breve,

Goura aproveitou a oportunidade para entregar ao diretor-geral o mapa do Litoral Norte produzido pelo mandato e distribuído em toda a região. O material contém informações sobre localização de comunidades, pontos turísticos, transporte, restaurantes, pousadas e demais curiosidades da região.

Projetos

Cirurgilhas – Programa de Extensão-Medicina UFPR – Promove cirurgias ambulatoriais nas Ilhas do Litoral do Paraná, levando cuidado e resolutividade de forma ágil à população. Em dois anos já foram mais de 700 procedimentos relacionados com lesões de pele, a maioria concluída em menos de 30 minutos.

Saúde nas Ilhas – Programa de Extensão-Enfermagem UFPR: saúde em ação – Promove orientações sobre câncer de próstata e mama, coleta de preventivo, testagem molecular de DNA-HPV, brigada de saúde, roda de conversa, e orientações médicas e de enfermagem.

Infectilhas – Projeto de extensão da Infectologia UFPR – O projeto tem como objetivo realizar ações de promoção da saúde e prevenção de doenças infectocontagiosas em comunidades do estado do Paraná. Integra alunos à realidade do cuidado em saúde, oferecendo orientação prática e atividades educativas para a população.

Barco Sorriso – Organização não governamental que leva atendimento e educação em saúde para comunidades de difícil acesso e em vulnerabilidade. O atendimento vai desde aplicação de vacinas, distribuição de medicamentos, exames laboratoriais remotos e até a realização de procedimentos complexos como cirurgias, tratamentos de canal e confecção de próteses totais e parciais.

Barco Saúde Única – Promove saúde animal, humana e do meio ambiente no Litoral do Paraná, em comunidades indígenas e tradicionais de difícil acesso, onde muitas vezes o estado não chega. Realizado de forma totalmente voluntária, desde 2018, promove mutirões de castração, exames, vacinação e combate a parasitas, médicos veterinários e estudantes da UFPR e PUCPR ajudam a controlar a população de cães e gatos, a melhorar sua saúde e, consequentemente, das pessoas nesses territórios.