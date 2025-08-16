Escola de Formação de Turismo promove visita técnica ao Porto de Paranaguá

Fotos: Moyses Zanardo / Secom Paranaguá

A Escola de Formação de Turismo da Secretaria Municipal de Turismo de Paranaguá (Setur) realizou mais uma edição do programa de visitas guiadas. Desta vez, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer a sede da empresa pública Portos do Paraná e acompanhar uma programação especial. A visita técnica aconteceu na última sexta-feira (15).

As atividades iniciaram no auditório da empresa, com uma palestra institucional e a exibição de vídeos sobre a relevância do Porto de Paranaguá para a economia estadual e nacional, conduzidos polo portuário Osny Manoel de Carvalho Junior.

Na sequência, o grupo participou de uma visita técnica ao cais, com duração aproximada de 40 minutos. Durante o percurso, os visitantes puderam observar de perto a estrutura portuária e compreender melhor as operações que consolidam o terminal como um dos mais importantes da América Latina.

O portuário Osny Junior, que conduziu os visitantes durante a ação, reforçou a importância de aproximar a comunidade do porto e de valorizar o trabalho desenvolvido diariamente. “Obrigado por estarem aqui conosco. Fazemos muita questão de contar um pouco da história do segundo maior porto do país e da América Latina, um porto que bate diversos recordes. Também é fundamental mostrar os avanços tecnológicos que implantamos aqui para manter a qualidade diária do nosso trabalho, ”explicou.

A iniciativa faz parte do calendário de atividades da Escola de Formação de Turismo e busca aproximar os participantes dos atrativos e equipamentos estratégicos da cidade, ampliando o conhecimento sobre o patrimônio turístico e econômico de Paranaguá.

Entre os participantes, a empresária Norma Santos de Freitas destacou sua surpresa com a transformação do porto ao longo dos anos. “Sou uma testemunha viva da história de Paranaguá. Lembro-me de quando o TCP ainda nem existia e, hoje, ao participar desta visita técnica, fiquei muito surpresa com todo o avanço do nosso porto e do nosso Paraná. É uma transformação incrível! Se não tivermos experiências como esta, muitas vezes desconhecemos a real dimensão desse desenvolvimento. Saio daqui profundamente impressionada com as mudanças e a grande evolução que presenciei”, relatou.

A secretária municipal de Turismo, Paula Torres, ressaltou o valor da iniciativa para a formação de novos profissionais e para a valorização da identidade local. “O Porto de Paranaguá é um dos maiores símbolos da nossa cidade, não apenas pela sua relevância econômica, mas também pelo potencial turístico e cultural. Ele representa a história, a identidade e a força do povo parnanguara. A visita realizada hoje pela Escola de Formação de Turismo é um exemplo concreto de como o conhecimento aliado à vivência prática pode preparar novos profissionais para valorizar e divulgar ainda mais as riquezas locais”, disse.

Paula ainda destacou a união das ações na melhoria destes projetos. “Acreditamos que iniciativas como essa fortalecem o turismo de base educacional, ampliam a visão dos participantes e aproximam a comunidade de um dos equipamentos mais importantes do Brasil. O turismo em Paranaguá cresce quando unimos formação, experiências autênticas e o orgulho de sermos protagonistas da nossa própria História”, finalizou.

As vistas técnicas na Portos do Paraná podem ser agendadas pelo site oficial: https://www.portosdoparana.pr.gov.br/

Fonte: Secom Paranaguá / jornalista: Rafaela Takiguchi