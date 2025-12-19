Porto de Paranaguá recebe o cruzeiro de luxo Silver Whisper pela primeira vez

Escala reforça estratégia da Portos do Paraná para fomentar o turismo marítimo

Fotos: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná

Mais de 700 pessoas, entre turistas e tripulantes, do navio de cruzeiros Silver Whisper terão a oportunidade de conhecer as belezas do litoral e da capital paranaense nesta segunda-feira (22). A embarcação de luxo vai atracar no Porto de Paranaguá às 6h. Os passageiros poderão optar por passeios com destino a Morretes, Curitiba e outras cidades do litoral paranaense. Não haverá embarque de novos turistas nem desembarque para conclusão de trajeto.

O Porto de Paranaguá é estruturado para a operação de navios de carga, mas, nos últimos anos, vem criando condições para fomentar o turismo, ampliando o ecossistema econômico do litoral. Entre 2023 e 2025, o porto recebeu 24 escalas de navios de cruzeiros, que atraíram 58 mil cruzeiristas. Além disso, o navio de luxo Scenic Eclipse fundeou duas vezes na Baía de Paranaguá, nos meses de março e outubro deste ano, quando os passageiros puderam visitar a Ilha do Mel.

“Seguimos oferecendo um serviço de excelência em logística e segurança portuária também para os navios de cruzeiros. Em breve, teremos um terminal de passageiros, pois a expectativa é receber cada vez mais navios desse segmento”, enfatizou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

O trabalho para viabilizar o novo empreendimento no Porto de Paranaguá foi iniciado em agosto de 2024 pela Portos do Paraná e é acompanhado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística (Seil). A empresa pública estadual contratou, por meio de licitação, uma empresa especializada em engenharia, responsável pela elaboração do projeto básico de implantação do futuro terminal, ao custo aproximado de R$ 386 mil. As obras devem começar em breve.

Luxo em alto-mar

Considerado um resort de luxo, o Silver Whisper saiu do Nordeste brasileiro no início do mês e passou pelas cidades de Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Búzios, Angra, Ilhabela e, agora, chega a Paranaguá. As próximas paradas serão em Balneário Camboriú e, na sequência, a Argentina. O navio deve retornar a Paranaguá nos dias 8 e 20 de fevereiro de 2026.

Fonte: GCom Portos do Paraná