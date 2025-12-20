Natal Solidário da Portos do Paraná entrega brinquedos arrecadados pela comunidade portuária

Mais de 1,4 mil doações são destinadas ao grupo Very Good, Centro Cultural 5C e comunidades das ilhas Eufrasina e Teixeira

Fotos: Divulgação GCom Portos do Paraná

Mais de 1.420 brinquedos, entre bolas, bonecas, jogos de tabuleiro e carrinhos, foram entregues ao grupo Very Good, ao Centro Cultural 5C e às comunidades das ilhas Eufrasina e Teixeira nesta sexta-feira (19). As doações foram arrecadadas durante a segunda edição da campanha Natal Solidário da Portos do Paraná.

Um grupo de crianças atendidas pelo Centro Cultural 5C compareceu ao Palácio Taguaré para receber parte dos donativos e fez questão de agradecer cantando. A apresentação chamou a atenção dos funcionários, que interromperam as atividades por alguns instantes para acompanhar o momento.

Outro ponto alto do encerramento do Natal Solidário 2025 foi a carreata até o Ecoteatro Very Good, que contagiou a cidade de Paranaguá com o clima natalino. Mais de uma dezena de carros, incluindo o novo caminhão de combate a incêndio do Porto de Paranaguá, percorreu diversas ruas do município.

“Nossos colaboradores e toda a comunidade portuária trabalharam em prol de um Natal mais alegre para as crianças parnanguaras”, declarou o secretário-geral da Portos do Paraná, Carlos Eidam.

A campanha teve início em novembro e mobilizou trabalhadores portuários, empresas parceiras e moradores de Paranaguá. A diretoria de Operações e representantes do setor portuário, por exemplo, chegaram a realizar uma cerimônia para anunciar a entrega de cerca de 900 brinquedos. No Palácio Taguaré, o Papai Noel esteve presente, recebendo as famílias e as doações dos visitantes.

Comemorações

Os brinquedos serão entregues neste sábado (21), no Centro Cultural 5C, com a participação do Papai Noel. As crianças poderão brincar, comer quitutes e acompanhar apresentações musicais da banda e do coral do projeto.

No domingo (22), as doações serão entregues no Ecoteatro Very Good, onde também serão oferecidos lanches para a comunidade e apresentações artísticas, incluindo o personagem educador ambiental Reciclildo da Paz, além de shows musicais e de dança.

Instituições parceiras

O Centro Cultural 5C nasceu da experiência pessoal de João Costa, o Jota, que decidiu criar o projeto após perder um primo para as drogas. Desde então, a iniciativa atua para ampliar horizontes e apresentar novas realidades a crianças e adolescentes. Os cinco “Cs” representam conhecimento, cooperação, cultura, comunidade e conscientização.

“Agradecemos à Portos do Paraná e a todas as pessoas que ajudaram para que, no sábado, possamos atender mais de 300 crianças no Parque São João e realizar uma festa linda para essa criançada”, declarou Jota.

Em novembro deste ano, adolescentes atendidos pelo projeto participaram da 1ª Formatura do Projeto Cumbuca, que contou com o apoio da Portos do Paraná. Treze jovens do Colégio Estadual Dr. Arthur Miranda Ramos apresentaram os sonhos de carreira revelados ao longo da iniciativa e como pretendem realizá-los.

Já o grupo Very Good realiza ações sociais sob a liderança do assistente administrativo da Portos do Paraná Ricardo Godoy dos Santos. Fora do expediente, Ricardo se transforma em “Reciclildo”, um robô feito de resíduos recicláveis, personagem central de peças teatrais que transmitem mensagens educativas sobre a importância da preservação ambiental.

“O amor que as pessoas doaram é a nossa gratidão, é a nossa paz, é a nossa vida. Isso representa muito, porque aqui é o nosso Natal, é a nossa alegria: estender a mão e ajudar o próximo”, reforçou Ricardo.

A coordenadora de Tráfego Marítimo, Renata Gusmão, é voluntária do Very Good há sete anos e relembra o primeiro contato com o projeto. “Eu já fui uma criança que teve uma experiência no teatro Very Good, e aquilo foi uma sementinha. A gente tem vontade de ajudar as pessoas, de levar um pouco de alegria”, afirmou.