Porto Escola comemora 10 anos com passeio pela Baía de Paranaguá

Projeto já levou 16 mil estudantes para conhecer o funcionamento do porto e o meio ambiente da região

Fotos: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná

Em homenagem aos 10 anos do projeto Porto Escola, a Portos do Paraná realizou uma cerimônia para os alunos selecionados no Concurso Desenhos e Frases 2025. Nesta sexta-feira (12), 30 estudantes do 5º ano de escolas municipais de Paranaguá e Antonina receberam os prêmios no auditório do Palácio Taguaré, em Paranaguá, e, em seguida, fizeram um passeio de barco pela Baía de Paranaguá.

O projeto Porto Escola consiste em receber os alunos semanalmente com palestras e visitas na faixa portuária. As crianças aprendem sobre o funcionamento do porto, conhecem o cais e veem de perto a importância da preservação da flora e da fauna da região. “O Porto Escola é uma atividade que integra o maior ator do território, que é o Porto, com o futuro da sociedade, que são as crianças. Temos o dever de transformar a relação entre o Porto e a cidade em algo justo e democrático”, destacou o diretor de Meio Ambiente, João Paulo Santana.

Ao longo de uma década, 16 mil alunos conheceram o universo portuário e as ações de preservação do meio ambiente por meio do projeto. “O Porto Escola simboliza justamente essa quebra de barreiras entre o Porto e a cidade. É gratificante ver os sorrisos, os olhares atentos para nós. É o que realmente faz sentido ao projeto”, afirmou a bióloga e portuária Jaqueline Dittrich.

O aluno da Escola Municipal Manoel Viana, Raí Marcelino da Silva, foi um dos premiados. “Eu fiquei ansioso para ver o resultado, ‘será que eu ganhei? Meu pai!’. Até dormi mal. Mas fiquei muito feliz, meu desenho ficou incrível nessa placa, gostei muito”, desabafou e comemorou, exibindo o desenho impresso em um quadro.

A estudante da Escola Municipal Professor João Paulino Vieira Filho, Heloísa Veloso Sarda, também foi premiada com o desenho e a frase: “Todos nós precisamos fazer a nossa parte, pois precisamos proteger o meio ambiente”. Ela ainda comentou sobre a importância do projeto. “Eu aprendi com o Porto Escola a preservar a natureza, que tem que colocar o lixo no lugar certo, não pode deixar jogado. Foi legal!”.

A expectativa dos organizadores do projeto é que as visitas aconteçam por mais 10 anos. “A gente vê pessoas que foram influenciadas pelo Porto Escola há 10 anos e vieram atuar na atividade portuária, trabalhando na área ambiental. Essa pequena experiência que eles têm dentro da Portos pode marcar a vida toda”, complementou Jaqueline Dittrich.

Homenagem

Durante a cerimônia de premiação, a Portos do Paraná homenageou a assistente de recursos humanos do Órgão Gestor de Mão de Obra (Ogmo), Gabriely Oliveira, que participou como aluna do primeiro grupo que visitou o cais pelo projeto, há 10 anos. Gabriely representou todos os alunos que participaram do Porto Escola e recebeu o livro “Porto de Paranaguá – 90 anos”.

“De certa forma, o Porto Escola influenciou, sim, na minha formação, pois sou técnica portuária. Foi a minha primeira vez pisando no porto, então fiquei: ‘uau, o que é isso?’. É uma potência, algo gigantesco”, exclamou Gabriely.

Uma década de histórias

A gestora ambiental Janelise Nascimento Felisbino entrou na Portos do Paraná como estagiária em 2014 e, no ano seguinte, recebeu o desafio de atender as crianças do município que vinham participar das visitas. Janelise estava no início da carreira na área ambiental e descobriu um leque de oportunidades profissionais. O projeto se mostrou uma excelente ferramenta pedagógica, que se mantém ao longo da vida dos estudantes.

“É muito legal a gente andar pela cidade e ver as pessoas, às vezes o filho de um trabalhador, com o bonezinho do Porto Escola, ou passar em algum lugar e ser reconhecida pelo projeto”, afirmou.

Mesmo com o avanço da tecnologia ao longo dos anos, o uso de celular é controlado pelas instituições de ensino e, por isso, a visita ao cais torna-se completamente imersiva. “Eles conseguem aproveitar esse passeio não olhando pela câmera, sem ser por uma tela. A gente vê muito a tecnologia inserida quando eles fazem os desenhos e pesquisam sobre o ambiente”, afirmou Janelise, que atualmente acompanha o projeto por meio da Cia Ambiental, empresa contratada, para executar os projetos e os programas desenvolvidos pela Portos do Paraná.

Fonte: GCom Portos do Paraná