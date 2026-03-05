Estado e Prefeitura viabilizam mil cirurgias de catarata para a população de Paranaguá

Iniciativa do Opera Paraná é desenvolvida em conjunto com o projeto municipal “Olhar para Todos”

Foto: Sesa

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), avançou no enfrentamento da fila de espera por procedimentos oftalmológicos no Litoral do Paraná. Com o programa Opera Paraná, a Sesa vai viabilizar, inicialmente, a realização de mil cirurgias de catarata para a população de Paranaguá. A medida foi formalizada terça-feira (3), em reunião no Hospital do Trabalhador (HT), em Curitiba.

A iniciativa, desenvolvida em conjunto com o projeto municipal “Olhar para Todos”, tem o objetivo de reduzir uma demanda que estava parada em Paranaguá desde 2023. A mobilização já apresenta resultados práticos, a triagem clínica foi iniciada e 115 pacientes já foram avaliados. Destes, 13 já passaram por cirurgia na Clínica Médico de Olhos, em Campo Largo, dando início a força-tarefa para atender com agilidade os pacientes que aguardam pelo procedimento na região.

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, reforçou o compromisso do Estado em descentralizar o atendimento não deixar nenhum paranaense para trás. “Fizemos questão de estabelecer este pacto do Opera Paraná da oftalmologia no Litoral. Estamos abrindo mil cirurgias para Paranaguá e, com o sucesso dessa triagem, nossa meta é abrir também para os municípios da região. Trabalhamos para melhorar não só a visão, mas a vida de todos os paranaenses com o que há de melhor no atendimento do SUS”, afirmou.

No último ano, o Opera Paraná garantiu o maior volume já registrado de cirurgias eletivas no sistema público estadual de saúde e consolidou um avanço expressivo na assistência hospitalar. Ao todo, foram 786.107 cirurgias realizadas apenas em 2025, uma média de 65.500 por mês, 2.183 por dia ou cerca de 100 por hora. É o melhor resultado da série histórica. O programa é maiores do País, com investimento acumulado de R$ 1,3 bilhão. Entre as especialidades com maior demanda estão cirurgia geral, urologia, ortopedia e ginecologia.

O prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, comemorou a parceria e destacou que a medida atende uma demanda antiga da população. “Temos uma fila de muitos anos e fechar mil cirurgias gratuitas é devolver a visão e dar dignidade a essas pessoas. Cumprir nossa meta de cuidar das pessoas é o principal objetivo com essa parceria”, afirmou.

A parceria foi destacada, também, pelo secretário municipal da Saúde de Paranaguá, Daniel Fangueiro. “Agradecemos esse olhar especial. Esse fluxo aberto permite devolver a qualidade de vida à população de Paranaguá. Com o suporte do Estado, vamos corrigir a questão das cataratas e de outras retinopatias em nosso município”, ressaltou.

ATENDIMENTOS – Além da triagem clínica para cirurgia de catarata, realizada de forma presencial em Paranaguá, o mutirão também abrange a triagem para casos de pterígio, encaminhamentos para tratamento de glaucoma e retinopatia diabética. Após a avaliação e os exames iniciais no município, os procedimentos cirúrgicos estão concentrados na Clínica Médico de Olhos, em Campo Largo.

PARTICIPANTES – Também participaram da reunião o diretor-superintendente do Complexo Hospitalar do Trabalhador (CHT), Guilherme Graziani, a vice-prefeita de Paranaguá, Fabiana Parro, a superintendente de projetos na captação de recursos de Paranaguá, Gabriela Setoyama e o oftalmologista e diretor da Clínica Médico de Olhos, Hamilton Moreira.