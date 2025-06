Exposição ‘Mbyá Rekó Arandu’ mostra o olhar indígena do Litoral do Paraná

Petynguá, cachimbo sagrado utilizado no cotidiano e em cerimônias como o Nhemongaraí (batismo). Foto: Nhamãdu Cunha, Aldeia Kuaray Haxá

A exposição Mbyá Rekó Arandu entra em cartaz no dia 3 de julho no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná (MAE-UFPR), em Paranaguá. A obra reúne registros fotográficos e audiovisuais produzidos por pesquisadores indígenas das aldeias Guarani Mbyá do litoral paranaense.

Ao visitar Mbyá Rekó Arandu, o público é convidado a conhecer, por meio da perspectiva dos próprios Mbyá, os vínculos entre território, espiritualidade e língua, além da luta contemporânea pela demarcação e preservação de seus modos de vida.

A mostra apresenta o olhar de pesquisadoras e pesquisadores das aldeias Araçaí (Piraquara), Karaguatá Poty e Guaviraty (Pontal do Paraná), Pindoty (Paranaguá), Kuaray Haxá (Antonina–Guaraqueçaba) e Kuaray Guata Porã (Guaraqueçaba) sobre aspectos fundamentais de sua cultura.

São seis os bens culturais abordados: Yvy Rupá, Opy, Nhemongaraí, Xondaro, Língua Guarani e Tava, todos integrando a cosmologia, os modos de vida e a resistência dos Mbyá. Além dos materiais produzidos pelos próprios pesquisadores indígenas, a exposição integra também peças do acervo do MAE-UFPR, em um diálogo entre as coleções museológicas e os saberes vivos das aldeias.

Ao longo da mostra, os visitantes poderão conhecer 28 fotografias, três vídeos temáticos inéditos e cerca de 12 objetos cerimoniais, como o Petynguá (cachimbo), Takuapu (bambu longo e oco), Mbaraká (violão), Mbaraká Mirim (chocalho), Angu’apu (tambor), entre outros, relacionados aos bens culturais: Yvy Rupá (território sagrado), Opy (casa de reza), Nhemongaraí (cerimônia de batismo das sementes e das crianças), Xondaro (guardiões e guerreiros responsáveis por proteger a aldeia), Língua Guarani e Tava (local sagrado).

Para a diretora do museu, Bruna Marina Portela, a exposição é resultado de um trabalho longo e coletivo. “Essa mostra começou a ser construída ainda em 2024, envolvendo diferentes equipes e um profundo respeito aos processos das comunidades Guarani Mbyá. Para o MAE-UFPR, apoiar esta iniciativa reafirma o nosso compromisso com a valorização das culturas indígenas, oferecendo um espaço em que as próprias comunidades possam apresentar suas narrativas e seus saberes”, afirma.

Gestão dos Bens Culturais Guarani Mbyá

A exposição é fruto do Programa TCP de Gestão dos Bens Culturais Guarani Mbyá, uma iniciativa da empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, realizada em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

“Ao longo de mais de um ano, participamos coletivamente da construção dessa exposição, oferecendo apoio técnico, formação e equipamentos para que os próprios pesquisadores indígenas pudessem registrar e compartilhar os elementos mais importantes de suas culturas. A mostra é, na prática, uma materialização de tudo isso — uma entrega coletiva que valoriza o olhar de quem vive essas tradições no dia a dia”, destaca Kayo Zaiats, gerente de Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente do TCP.

O projeto contou ainda com acompanhamento direto da Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda, sob coordenação geral da antropóloga Bruna Reis, que atuou em parceria com o MAE-UFPR na condução da curadoria compartilhada da mostra, dentro das ações voltadas ao fortalecimento da cultura Mbyá.

Fidelidade

A presença dos representantes indígenas em todas as etapas – da curadoria à produção dos materiais audiovisuais – foi fundamental para garantir que a exposição refletisse com fidelidade os valores, a estética e os sentidos próprios da cultura Mbyá. “Do planejamento ao espaço expositivo, foram eles que protagonizaram e nortearam cada decisão museológica”, destaca Ana Luisa de Mello Nascimento, museóloga do MAE-UFPR que construiu o projeto expográfico em conjunto com a equipe de curadoria do programa.

Exposição Mbyá Rekó Arandu

A partir de 3 de julho de 2025, no espaço expositivo do MAE-UFPR em Paranaguá (Rua XV de Novembro, 575 – Centro Histórico)

Visite de terça a domingo, das 8h às 20h

Entrada gratuita.