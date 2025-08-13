Correio do Litoral
TCP amplia impacto social com novos aportes em cultura, educação e bem-estar

Redação

Nova rodada contempla 19 iniciativas por diferentes leis de incentivo, incluindo projetos voltados à infância, juventude e terceira idade

XV Festa Nacional do Fandango Caiçara, realizada em 2024 | foto: Rafael Damasceno/ Associação Mandicuera

A TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, anunciou a segunda rodada de aportes sociais de 2025, com apoio a projetos que promovem cultura, educação, esporte e inclusão social. Ao todo, foram contempladas 19 iniciativas em diferentes leis de incentivo fiscal: 10 via Lei Rouanet, quatro pelo Fundo da Infância e Adolescência (FIA), três pela Lei de Incentivo ao Esporte e duas pelo Fundo do Idoso.

Desde 2007, a TCP já apoiou 168 projetos por meio de leis de incentivo fiscal. Em 2025, a empresa prevê ainda outras duas rodadas de investimentos até o final do ano. “O compromisso da TCP com o desenvolvimento social é contínuo, estruturado e voltado para resultados de longo prazo. Ao apoiar iniciativas com diferentes escopos e perfis, conseguimos impactar mais pessoas e criar mudanças reais para a população de Paranaguá e região”, pontua Patrícia Cobra, gerente de Marketing e Assuntos Administrativos.

Dentre os projetos beneficiados neste trimestre, destacam-se dois realizados via Lei Rouanet:  a XVI Festa Nacional do Fandango Caiçara e o projeto Rádio 5C: Ondas do Conhecimento.

Preservação da cultura caiçara

Há 14 anos, Paranaguá celebra uma festa que projeta sua cultura tradicional para o Paraná e para o Brasil. Reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, a XVI Festa Nacional do Fandango Caiçara terá programação gratuita e aberta ao público entre 14 de outubro e 1º de novembro. Bailes, cortejos, oficinas, rodas de conversa e gastronomia típica fazem parte da celebração, que homenageia o modo de vida das comunidades litorâneas e valoriza saberes passados de geração em geração

Para Mariana Zanette, produtora cultural da Associação de Cultura Popular Mandicuera, o fandango carrega a memória viva de um modo de vida que honra o tempo, o território e as relações comunitárias:

“É uma experiência transformadora ver mestres idosos tocando lado a lado com jovens aprendizes, crianças dançando com tamancos e turistas encantados com a força da cultura viva”, explica. “Ao promover esse encontro entre mestres, aprendizes e visitantes, a festa reforça laços e amplia a percepção do valor da cultura caiçara para o Paraná e para o Brasil”, completa.

Além de ser um símbolo de resistência e continuidade, a festa vem se consolidando como importante atrativo turístico para Paranaguá, movimentando hotéis, restaurantes e o comércio local. Também funciona como porta de entrada para novos públicos conhecerem o fandango caiçara, estimulando o interesse pela cultura local e pelo patrimônio imaterial do litoral paranaense. Neste aspecto, o apoio da TCP viabiliza itens essenciais para a realização do evento, como o deslocamento dos grupos participantes, hospedagem de mestres, estrutura de palco e alimentação dos envolvidos — garantindo a gratuidade e acessibilidade da programação. 

“A cada edição, percebemos como o fandango fortalece o orgulho local e gera impactos sociais, culturais e econômicos significativos. Investir nessa manifestação é também investir em pertencimento e identidade”, destaca Patrícia.

Formação musical que resgata raízes e transforma realidades

Uma das alunas do projeto, Luana Souza da Silva, durante uma apresentação do projeto | foto: Diogo Monteiro

Promovido pelo Centro Cultural Cecília Correa de Carvalho, o projeto “Rádio 5C: Ondas do Conhecimento” oferece formação musical gratuita para 40 crianças e adolescentes de comunidades periféricas de Paranaguá. Ao longo de 16 meses, os participantes têm acesso a 128 horas de oficinas teóricas e práticas, com aulas de instrumentos de cordas, percussão, teclado e canto, com foco em gêneros tradicionais da música popular brasileira, como guarânia, baião, bossa nova, forró e samba de raiz.

Mais do que ensinar técnica, o projeto busca fortalecer a identidade cultural e despertar a criatividade das novas gerações por meio do contato com ritmos que fazem parte da história musical do país. “Queremos que esses jovens se reconheçam nesse repertório e sintam orgulho de sua herança cultural. A formação musical é também um caminho de valorização pessoal e transformação social”, afirma João Antônio da Costa Junior, idealizador e fundador do 5C.

Uma das trajetórias que simbolizam esse impacto é a de Luana Souza da Silva, de 14 anos. Moradora de Paranaguá e aluna do projeto desde o início, ela encontrou na música um novo horizonte. Com talento e dedicação, conquistou uma bolsa em uma escola de música da cidade e hoje se apresenta em eventos locais.

Além das oficinas, estão previstas seis apresentações musicais — três em espaços públicos e três em instituições de ensino. O apoio da TCP garante estrutura adequada para o desenvolvimento das atividades e viabiliza a gratuidade do projeto. “Apoiar projetos como o 5C é oportunizar que as comunidades que historicamente tiveram sua expressão cultural invisibilizada sejam protagonistas da própria identidade”, conclui Patrícia.

Investimentos diversos ampliam impacto local

Além dos projetos via Lei Rouanet, a nova rodada de investimentos contempla ainda projetos voltados ao cuidado com a infância e a terceira idade, com iniciativas no âmbito da educação, saúde e esporte. Entre eles estão o Projeto Idoso 360 III, iniciativa do Hospital Angelina Caron, que oferece atendimento humanizado e tecnológico para idosos em tratamentos complexos; o Pela Vida do Idoso em Tratamento de Câncer II, que atende pacientes idosos pelo SUS no Hospital Erasto Gaertner; e o Projeto Cuidado Pediátrico, do Hospital Evangélico Mackenzie, voltado à melhoria do atendimento infantil com aquisição de equipamentos e modernização da estrutura.

No campo esportivo, recebem apoio a Escolinha de Triathlon de Paranaguá, que atende crianças e adolescentes com atividades físicas no contraturno escolar; e o Projeto Por um Futsal Mais Forte – APAF Futsal IV, que promove a iniciação esportiva e o desenvolvimento de jovens talentos no futsal, incluindo a transição para equipes adultas profissionais.

Com iniciativas que integram tradição, formação, cuidado e inclusão, a TCP reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e com o impacto positivo nas comunidades onde está inserida.

