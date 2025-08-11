Correio do Litoral
TCP tem alta de 71% na movimentação de cargas nos serviços de cabotagem

Redação
Foto: TCP / Divugação

As operações de cabotagem, como é conhecida a navegação costeira entre portos de um mesmo país, para transporte de contêineres na TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, tiveram alta de 71% no primeiro semestre de 2025, frente ao mesmo período do ano passado.

Com uma movimentação inicial de 44.714 TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés) nos primeiros seis meses, as operações do Terminal superaram os 26.094 TEUs de 2024. “A cabotagem é uma solução logística sustentável, confiável e com custos competitivos. Desde o retorno destes serviços na TCP, no primeiro bimestre de 2024, observamos que mais clientes estão buscando esse serviço e aumentando os volumes movimentados, o que demonstra a eficiência desse modal e uma maior integração à cadeia logística de importadores e exportadores que operam pelo Terminal”, explica a gerente comercial de armadores e de inteligência de mercado da TCP, Carolina Merkle Brown.

Até o encerramento de junho, as importações chegaram a 21.714 TEUs, os transbordos (movimentação de contêineres de um navio para outro) a 17.603 TEUs, e as exportações a 5.227 TEUs.

Ao todo, o Terminal recebeu em seu cais 20 navios em operações de cabotagem, o que representa mais de três atracações por semana ao longo do primeiro semestre. “As operações de cabotagem pela TCP conferem pontualidade e capacidade operacional para que exportadores atendam com eficiência os prazos de importadores, da mesma forma como indústria e comércios do Paraná e de estados vizinhos recebam insumos e produtos com agilidade e segurança”, completa. Atualmente, a TCP conta com dois serviços de cabotagem disponíveis.

Balanço semestral aponta novo recorde de movimentação

Entre janeiro e junho de 2025, a TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, alcançou um novo recorde histórico para a operação de contêineres, com a movimentação de 803.041 TEUs (unidade de medida equivalente a um contêiner de 20 pés), volume que representou uma alta de 3% em relação aos 780.460 TEUs registrados no mesmo período do ano passado.

Um dos destaques do período foi a operação de contêineres refrigerados (reefer, na sigla em inglês), como os utilizados na exportação e importação de carnes e congelados, que atingiu uma nova máxima com 69.290 unidades movimentadas, um crescimento de 7% em relação às 64.641 unidades registradas em 2024.

Transportando as cargas no fluxo de exportação e importação, o número de atracações de navios atingiu um novo recorde para o primeiro semestre de 2025, registrando a chegada de 526 embarcações entre operações de longo curso e cabotagem, alta de 3%.

O balanço operacional também destaca um incremento expressivo nas operações ferroviárias. O número de encostes de trens no Terminal cresceu 9%, totalizando 667 chegadas frente às 611 do ano anterior, e o número contêineres movimentados pelo modal foi de 53.155 unidades, 2.753 a mais do que em 2024.

