Fabricação de uniforme escolar dá prêmio estadual a Pontal do Paraná

Programa “Costurando Sonhos” movimenta a economia local e garante uniformes para a rede municipal

Foto: Clovis Santos / PMPPR

Nesta quarta-feira (22), o projeto “Costurando Sonhos”, desenvolvido em Pontal do Paraná, conquistou o título estadual do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE), em cerimônia realizada em Curitiba, no restaurante Madalosso.

A iniciativa foi reconhecida na categoria Inclusão Socioprodutiva por seu impacto direto na geração de renda, capacitação profissional e desenvolvimento da economia local.

Durante a premiação, representantes destacaram a relevância das iniciativas voltadas ao empreendedorismo e à gestão pública.

“A nossa missão é clara: promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios, estimulando o empreendedorismo como força de transformação econômica e social. Estamos aqui valorizando pessoas e projetos que fazem a diferença”, afirmou o diretor-superintendente do Sebrae/PR, Vitor Tioqueta.

O vice-governador do Paraná, Darci Piana, também ressaltou a importância dos projetos reconhecidos. “Os projetos vencedores da noite reforçam o protagonismo do Paraná quando o assunto é gestão pública, educação e empreendedorismo. É motivo de orgulho acompanhar o trabalho realizado pelo Sebrae e pelas prefeituras em prol do desenvolvimento do empreendedorismo no estado”, destacou.

Pontal do Paraná foi o único município do Litoral a participar da premiação, o que amplia o destaque e a relevância do projeto no cenário estadual.

Criado há três anos, por meio da atuação conjunta do Provopar de Pontal do Paraná, da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico e da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, o projeto reúne microempreendedoras individuais (MEIs) responsáveis pela produção de uniformes escolares destinados à rede municipal de ensino.

Mais do que a confecção de peças, a ação promove autonomia financeira, oportunidades de trabalho e valorização da mão de obra local.

Ao longo desse período, já foram produzidos mais de 122 mil itens, entre camisetas, bermudas, calças e jaquetas. Atualmente, a produção anual ultrapassa 45 mil peças, atendendo mais de 5 mil alunos da rede municipal.

Além do impacto social, o “Costurando Sonhos” também apresenta resultados significativos na gestão pública. A produção local dos uniformes já gera uma economia anual superior a R$ 400 mil aos cofres públicos, enquanto mais de R$ 2 milhões permanecem circulando na economia do município, impulsionando pequenos negócios e incentivando o empreendedorismo.

O prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, também comentou a conquista:

“Retornamos a Pontal do Paraná com o Prêmio Inclusão Socioprodutiva de Prefeituras Empreendedoras do Sebrae. A conquista foi alcançada com o projeto Costurando Sonhos, que promove desenvolvimento social, autonomia para mulheres, geração de renda e oportunidades de trabalho no município, além de garantir uniformes de qualidade com economia aos cofres públicos. A agradeço a toda a equipe envolvida nesse trabalho. Este reconhecimento estadual representa o Paraná e o litoral, e nos motiva a avançar para a etapa nacional, levando ainda mais longe o nome de Pontal do Paraná.”

O reconhecimento estadual evidencia o alcance e a eficiência do projeto, que une desenvolvimento social e responsabilidade na aplicação de recursos públicos. A iniciativa agora avança para a etapa nacional do prêmio, levando o nome de Pontal do Paraná como referência em políticas públicas voltadas à inclusão socioprodutiva.

A premiação faz parte da 13ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora e reuniu iniciativas de todo o país. Na etapa estadual, participaram 25 municípios paranaenses.

Ao todo, 157 prefeituras inscreveram ações, totalizando 202 projetos. Em nível nacional, a premiação registrou 2.818 projetos inscritos por 1.934 municípios.

Autoridades presentes: a vice-prefeita de Pontal do Paraná, Patrícia Millo Marcomini; a secretária municipal de Educação, Cíntia Mendes; a presidente de honra do Provopar, Dona Cida Gimenes; a presidente do Provopar, Simone Rocha; a voluntária do Provopar, Francisca Kaminski; a coordenadora técnica voluntária do Provopar, Sonia Regina de Souza (Toko); a coordenadora das costureiras do projeto, Célia Cidral; e o superintendente de Comunicação da Prefeitura de Pontal do Paraná, Marcelo Elísio.

Mais do que um prêmio, o “Costurando Sonhos” representa uma política pública que gera oportunidades, transforma realidades e evidencia o desenvolvimento sustentável do município.