Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Fabricação de uniforme escolar dá prêmio estadual a Pontal do Paraná

Redação

Programa “Costurando Sonhos” movimenta a economia local e garante uniformes para a rede municipal

Foto: Clovis Santos / PMPPR

Nesta quarta-feira (22), o projeto “Costurando Sonhos”, desenvolvido em Pontal do Paraná, conquistou o título estadual do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE), em cerimônia realizada em Curitiba, no restaurante Madalosso.

A iniciativa foi reconhecida na categoria Inclusão Socioprodutiva por seu impacto direto na geração de renda, capacitação profissional e desenvolvimento da economia local.

Durante a premiação, representantes destacaram a relevância das iniciativas voltadas ao empreendedorismo e à gestão pública.

“A nossa missão é clara: promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios, estimulando o empreendedorismo como força de transformação econômica e social. Estamos aqui valorizando pessoas e projetos que fazem a diferença”, afirmou o diretor-superintendente do Sebrae/PR, Vitor Tioqueta.

O vice-governador do Paraná, Darci Piana, também ressaltou a importância dos projetos reconhecidos. “Os projetos vencedores da noite reforçam o protagonismo do Paraná quando o assunto é gestão pública, educação e empreendedorismo. É motivo de orgulho acompanhar o trabalho realizado pelo Sebrae e pelas prefeituras em prol do desenvolvimento do empreendedorismo no estado”, destacou.

Pontal do Paraná foi o único município do Litoral a participar da premiação, o que amplia o destaque e a relevância do projeto no cenário estadual.

Criado há três anos, por meio da atuação conjunta do Provopar de Pontal do Paraná, da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico e da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, o projeto reúne microempreendedoras individuais (MEIs) responsáveis pela produção de uniformes escolares destinados à rede municipal de ensino.

Mais do que a confecção de peças, a ação promove autonomia financeira, oportunidades de trabalho e valorização da mão de obra local.

Ao longo desse período, já foram produzidos mais de 122 mil itens, entre camisetas, bermudas, calças e jaquetas. Atualmente, a produção anual ultrapassa 45 mil peças, atendendo mais de 5 mil alunos da rede municipal.

Além do impacto social, o “Costurando Sonhos” também apresenta resultados significativos na gestão pública. A produção local dos uniformes já gera uma economia anual superior a R$ 400 mil aos cofres públicos, enquanto mais de R$ 2 milhões permanecem circulando na economia do município, impulsionando pequenos negócios e incentivando o empreendedorismo.

🗣️ O prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, também comentou a conquista:

“Retornamos a Pontal do Paraná com o Prêmio Inclusão Socioprodutiva de Prefeituras Empreendedoras do Sebrae. A conquista foi alcançada com o projeto Costurando Sonhos, que promove desenvolvimento social, autonomia para mulheres, geração de renda e oportunidades de trabalho no município, além de garantir uniformes de qualidade com economia aos cofres públicos. A agradeço a toda a equipe envolvida nesse trabalho. Este reconhecimento estadual representa o Paraná e o litoral, e nos motiva a avançar para a etapa nacional, levando ainda mais longe o nome de Pontal do Paraná.”

O reconhecimento estadual evidencia o alcance e a eficiência do projeto, que une desenvolvimento social e responsabilidade na aplicação de recursos públicos. A iniciativa agora avança para a etapa nacional do prêmio, levando o nome de Pontal do Paraná como referência em políticas públicas voltadas à inclusão socioprodutiva.

A premiação faz parte da 13ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora e reuniu iniciativas de todo o país. Na etapa estadual, participaram 25 municípios paranaenses.

Ao todo, 157 prefeituras inscreveram ações, totalizando 202 projetos. Em nível nacional, a premiação registrou 2.818 projetos inscritos por 1.934 municípios.

Autoridades presentes: a vice-prefeita de Pontal do Paraná, Patrícia Millo Marcomini; a secretária municipal de Educação, Cíntia Mendes; a presidente de honra do Provopar, Dona Cida Gimenes; a presidente do Provopar, Simone Rocha; a voluntária do Provopar, Francisca Kaminski; a coordenadora técnica voluntária do Provopar, Sonia Regina de Souza (Toko); a coordenadora das costureiras do projeto, Célia Cidral; e o superintendente de Comunicação da Prefeitura de Pontal do Paraná, Marcelo Elísio.

Mais do que um prêmio, o “Costurando Sonhos” representa uma política pública que gera oportunidades, transforma realidades e evidencia o desenvolvimento sustentável do município.

Redação
Leia também
Chamada

Sanepar encontra irregularidades nas ligações de esgoto de 37% dos imóveis de veraneio em Matinhos e Pontal

Litoral

Litoral atraiu R$ 337,9 milhões em investimentos no verão, apontam licenciamentos

Litoral

“O Melhor Show do Mundo… na minha opinião” traz o palhaço Ritalino ao Litoral

Litoral

Cachalote-anã resgatada na Ilha do Mel morre após cuidados intensivos

Pontal do Paraná

Prefeitura de Pontal do Paraná destaca surfistas locais no circuito estadual amador

Litoral

Entidades de todos os municípios do Litoral são selecionadas em edital da Itaipu