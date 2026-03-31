Prefeitura de Pontal do Paraná destaca surfistas locais no circuito estadual amador
Competição da FPS reuniu atletas de várias regiões neste final de semana, dentro da programação dos Jogos de Aventura e Natureza
Neste sábado e domingo (28 e 29 de março), o Balneário Ipanema recebeu a 1ª etapa do Circuito Paranaense de Surf Amador – Pontal In Vibe, reunindo atletas de diferentes cidades.
Abrindo oficialmente o circuito estadual da modalidade, a competição contou com disputas em diversas categorias, contemplando várias faixas etárias, como 50+, 40+, Master 35, Open Masculino e Feminino, Universitário, além das categorias de base Sub-18, Sub-16, Sub-14 e Sub-12.
Durante os dois dias, o evento movimentou o balneário com a presença de surfistas, equipes e público. Integrando a programação dos Jogos de Aventura e Natureza, a etapa foi organizada pela Federação Paranaense de Surf, com apoio da Prefeitura de Pontal do Paraná e do Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Esporte.
Além das disputas no mar, o evento também incluiu ações de conscientização ambiental, com atividades voltadas à preservação dos oceanos. Iniciativas como o Programa MarMaré e a Coalizão Paraná pela Década do Oceano promoveram orientações educativas junto a atletas e visitantes.
A Prefeitura de Pontal do Paraná destacou os bons resultados dos atletas locais:
– Open Masculino
2º Márcio da Veiga (Shangri-lá)
4º Gabriel Debatim (Atami)
– Sub-12 e Sub-14
1º Alan Purcino (Praia de Leste)
– Master 35
1º Alex Lima (Praia de Leste)
2º Márcio da Veiga (Shangri-lá)
3º Elton Jonaites (Shangri-lá)
4º Ailton Camargo (Ipanema)
– Master 40+
1º Márcio da Veiga (Shangri-lá)
3º Jeferson da Veiga (Shangri-lá)
4º Elton Jonaites (Shangri-lá)
– Master 50
1º Duka Barbosa (Shangri-lá)
– Universitário
3º Luiz Serem (Praia de Leste)
4º André Luiz (Shangri-lá)
Na premiação, os competidores receberam troféus, kits e pranchas produzidas especialmente para a competição, valorizando o desempenho nas diferentes categorias.
A etapa também contou com transmissão ao vivo pela internet, ampliando o alcance do evento e permitindo que o público acompanhasse as disputas em tempo real.
Com a realização da primeira etapa, o município se consolida como espaço para grandes eventos esportivos, reunindo natureza, esporte e participação da comunidade.