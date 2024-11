Famílias quilombolas de Guaraqueçaba recebem novas moradias

Fotos: Alana Piovezan

Nove famílias quilombolas de Guaraqueçaba receberam, simbolicamente, as chaves de suas novas residências nesta quinta-feira (28).

O projeto recebeu R$ 541 mil de investimento e os recursos foram viabilizados em uma parceria do Governo Federal, no Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), Caixa Econômica Federal, Governo do Paraná, Cohapar e Prefeitura Municipal.

As obras foram fiscalizadas pela equipe técnica da Cohapar, que também ficou responsável pela elaboração dos projetos construtivos. Os imóveis possuem 48 m² e são divididos em dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.

Eles são edificados dentro das propriedades de cada família para substituírem as residências precárias que essas pessoas habitavam anteriormente. Pelas moradias, os beneficiários pagam apenas um valor simbólico: serão quatro prestações de R$ 342, sendo uma por ano.

Uma das beneficiadas pelo programa é trabalhadora rural Angélica da Silva Sundadozo, de 33 anos. Ela, o marido e os cinco filhos moravam em uma residência de madeira bastante simples. A partir de agora, a família poderá desfrutar de mais conforto e melhores condições de vida no novo lar.

“É uma alegria e muito gratificante, porque a casa que a gente morava era precária, chovia e pingava muito dentro. Eu dei graças a Deus quando consegui essa. Estou muito feliz mesmo. Hoje eu posso falar que é minha casa”, comemorou.

Minha Casa, Minha Vida

A Prefeitura de Guaraqueçaba também informou que o Governo Federal viabilizou 25 novas moradias no programa Minha Casa, Minha Vida. Os imóveis serão construídos na sede do Município (área urbana).

Serão investidos R$ 3.250.000,00 do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS.

Com informações da AEN e Prefeitura de Guaraqueçaba