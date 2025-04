Prefeitura de Paranaguá lança edital para contratar pareceristas da PNAB

A Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico (Secultur), lançou edital para contratação de pareceristas para os projetos da Politica Nacional da Lei Aldir Blanc (PNAB).

De acordo com a equipe técnica da Secultur, a contratação e atuação dos pareceristas fazem parte da previsão de operacionalização da PNAB nos locais que receberam o apoio da Lei.

Segundo o secretário da Secultur, Ivan Lapolli Filho, os editais de pareceristas da PNAB são importantes para avaliar e selecionar projetos culturais que serão financiados. “Os pareceristas também contribuem para a democratização do acesso à cultura. Por óbvio, servidores municipais não podem se inscrever”, orienta.

As inscrições estão abertas de 15 de abril a 9 de maio e podem ser feitas pelo link: https://www.paranagua.pr.gov.br/cadastros/cadastro-pnab.php.

O edital é o 003/2025 e pode ser acessado pelo link: https://www.paranagua.pr.gov.br/licitacoes/916/EDITAL%20003-25.pdf

Importância dos pareceristas da PNAB:

Assegurar uma distribuição justa dos recursos, com base no mérito artístico e cultural

Identificar projetos culturais relevantes, viáveis e impactantes

Fortalecer o setor cultural

Promover a democratização do acesso à cultura

O que é a PNAB?

A PNAB é uma política Governo Federal de fomento à cultura do Brasil, através do Ministério da Cultura, instituída pela Lei nº 14.399. O objetivo é apoiar projetos culturais em todos os estados, no Distrito Federal e nos municípios.