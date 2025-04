Morretes ganha ambulância do PAC e van de emenda parlamentar

As secretárias Loana Conforto (Saúde) e Maria Cristina Moraes (Ação Social) e o prefeito Junior Brindarolli com as novas conquistas | foto: Prefeitura de Morretes

A cidade de Morretes ganhou uma ambulância do Samu 192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), viabilizada pelo Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do Governo Federal, e uma uma van adaptada para os atendimentos da Secretaria Municipal de Ação Social, com recursos emenda do deputado Alexandre Curi.

Primeira ambulância do Samu desde 2018

O novo veículo do Samu chegou ao município no dia 4 de abril e é do tipo B, ou “Bravo” – de suporte básico de vida, equipado com maca retrátil, cilindros de oxigênio, DEA (desfibrilador externo automático), rádio comunicação e demais itens exigidos pelo Ministério da Saúde. O modelo é uma Renault Master L2H2, com valor estimado em R$ 322 mil, conforme média de mercado para veículos semelhantes entregues recentemente em outros municípios.

Esta é a primeira renovação da frota do Samu em Morretes desde 2018. Segundo a secretária municipal de Saúde, Loana Conforto Ferreira, a chegada do novo veículo reforça a capacidade de resposta dos serviços de urgência e emergência do município. “Ambulâncias são veículos que operam em condições extremas e sofrem desgaste constante. A renovação da frota representa mais segurança, eficiência e, principalmente, cuidado com a vida da nossa população”, afirmou.

Atualmente, Morretes conta com cinco ambulâncias sanitárias, sendo três em operação e duas em manutenção, além de duas ambulâncias do tipo Bravo – Samu, incluindo a nova. A nova unidade será integrada ao serviço assim que forem concluídos os trâmites legais de emplacamento junto ao Detran e ao Cislipa (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná).

A entrega faz parte de uma ação nacional do Novo PAC que contemplou 559 cidades em 21 estados brasileiros, com o objetivo de modernizar e ampliar a frota de ambulâncias do Samu em operação em todo o país.

Nova van amplia acesso aos serviços sociais

Na manhã da segunda-feira da semana passada (14), a Secretaria Municipal de Ação Social, recebeu uma van adaptada que será utilizada nos atendimentos dos programas e serviços sociais do município. A aquisição foi viabilizada por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Alexandre Curi (PSD), com contrapartida da Prefeitura.

A secretária municipal de Ação Social, Maria Cristina Moraes da Costa Pinto, destacou que o novo veículo trará mais dignidade e acessibilidade aos usuários dos serviços sociais. “A nova van permitirá que a nossa equipe leve os serviços até as comunidades mais afastadas, especialmente os povoados da zona rural, promovendo a inclusão social e facilitando o acesso a atendimentos, cursos, oficinas e atividades de convivência”, explicou.