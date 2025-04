Política Nacional de Cultura Viva leva oficinas de arte a estudantes de Matinhos

Oficinas acontecem de terça a sexta | foto: Divulgação

Teve início em abril o projeto de extensão Centro Cultural Itinerante em Matinhos, uma iniciativa da Universidade Federal do Paraná (UFPR Litoral), com oficinas de arte gratuitas para crianças e adolescentes de 11 a 19 anos, no Colégio Estadual Mustafá Salomão, localizado no balneário Currais.

O projeto foi contemplado pelo edital da Política Nacional de Cultura Viva, do Governo Federal, em edital promovido pelo Governo do Paraná. A proposta é oferecer formação artística continuada, fortalecendo o direito à cultura, à experimentação e ao pertencimento.

As oficinas acontecem de terça a sexta-feira, das 17h30 às 18h30, com turmas exclusivas para estudantes, professores e funcionários do colégio. As atividades confirmadas nesta primeira etapa incluem: música praiana, teatro, capoeira e pintura em tela.

O projeto é coordenado por Karla Nascimento Cunico, produtora cultural, e por Priscilla Hidalgo Santos, secretária executiva da UFPR. “Nosso objetivo é garantir o direito cultural da experimentação. Muitos dos jovens atendidos nunca tiveram acesso a atividades culturais como cinema, teatro ou oficinas de arte. O Centro Cultural Itinerante surge para mudar essa realidade e fomentar o engajamento criativo desses estudantes com o mundo”, explica Karla Nascimento Cunico, coordenadora do projeto.

“Este projeto é também uma ação concreta de democratização do acesso à cultura. Ele aproxima a universidade das comunidades e fortalece uma rede de afetos e saberes que nasce da arte. Cultura é um direito, e precisamos garantir que ele chegue a todos os territórios”, destaca Priscilla Hidalgo Santos, coordenadora do projeto.

Além das oficinas, a ação prevê a realização de mostras culturais destinadas à comunidade escolar, formações em economia criativa, ações sustentáveis com uso de materiais recicláveis, e abordagens ligadas à valorização do território e das manifestações culturais locais.

Com duração prevista de abril a novembro de 2025, o Centro Cultural Itinerante é uma ação de extensão universitária que promove inclusão, cidadania cultural e desenvolvimento social, utilizando a arte como ferramenta de transformação.

Acompanhe o projeto nas redes sociais: @centroculturalufpr

O que é a Política Nacional de Cultura Viva?

A Política Nacional de Cultura Viva – PNCV, surgiu no primeiro governo do presidente Lula, em 2004, como Programa Cultura Viva.

Hoje é uma política pública de Estado gerida de forma compartilhada pela Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural (SCDC) e o Ministério da Cultura (MinC) em parcerias intergovernamentais e com governos estaduais, distrital, municipais, grupos e instituições culturais, gestores e produtores culturais e sociedade civil.

O objetivo é articular, capacitar e fomentar ações realizadas por entidades, coletivos e agentes culturais em suas comunidades, bem como apoiar, valorizar, reconhecer, dimensionar e divulgar as culturas e os fazeres culturais em seus diferentes territórios. (Fonte: culturaviva.cultura.gov.br)