Feirão de Empregos da Prefeitura de Paranaguá oferta 80 vagas nesta sexta-feira

Interessados em trabalhar em supermercado devem se dirigir ao Sine a partir das 8h desta sexta-feira (28)

Foto: Silvia Costa/PMP

O novo Feirão de Empregos realizado pela Prefeitura de Paranaguá será nesta sexta-feira, dia 28, a partir das 8h, na Agência do Trabalhador/Sine. A ação atenderá demanda dos Supermercados Bavaresco que pretende contratar 80 novos funcionários nas funções de caixa, repositor, açougueiro, auxiliares de açougue, padaria e outros.

O atendimento será por ordem de chegada, com distribuição de senhas. A checagem dos documentos e a triagem estão previstos para funcionar até às 16h para que as entrevistas sejam concluídas até às 17h.

Será o terceiro feirão do ano em parceria da Secretaria do Trabalho e Inovação (Setrin) com o grupo supermercadista. O segmento segue em expansão na cidade e o reforço nas contratações destina-se a atender as lojas do Bavaresco em Paranaguá com grande movimento previsto para o final de ano.

Por determinação do prefeito Adriano Ramos, todos os agentes da Setrin, alinhados com o Sine (Sistema Nacional de Empregos) estarão envolvidos na operação. Nesta quarta-feira, dia 26, agentes da Setrin estiveram em contato com o empresário Beto Bavaresco e com o gerente geral do grupo, Vicente Vilaça, para ajustar os últimos detalhes. A empresa deve enviar dois profissionais de RH para realizar todas as entrevistas e encaminhar diretamente os candidatos para as vagas de emprego no mesmo dia.

Cleverson dos Santos Ferreira, secretário municipal de Trabalho e Inovação, destaca o crescimento dos supermercados na cidade durante o ano de 2025.

“Temos empresas que construíram novas lojas, enquanto outras focaram em melhorar as instalações já existentes. Temos também a sinalização de marcas que vão intensificar a expansão já no começo de 2026. Tudo isso mostra que a confiança dos empresários aumentou muito durante a gestão Adriano Ramos devido à segurança jurídica, ao bom ambiente de negócios e ao apoio da Agência do Trabalhador e do SINE que, juntos, executam as políticas de emprego e qualificação da Prefeitura e do Governo do Estado em Paranaguá”, diz o secretário responsável pela Setrin.

A Agência do Trabalhador atua constantemente para promover mais oportunidades de trabalho, emprego e renda em Paranaguá. O trabalho conta com total apoio do Núcleo Regional de Trabalho do Governo do Estado, subordinado à Secretaria de Trabalho, Qualificação e Renda (SETR-PR).

Os interessados devem comparecer à Rua José Gomes, 320, bairro João Gualberto (antigo Centro de Distribuição dos Correios), portando documento com foto, comprovante de residência e currículo. O atendimento vai das 8h às 17h, de segunda à sexta-feira, sem intervalos. Fone/Whats (41) 3189-1903.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá (PMP) / jornalista: Alexandre Motta