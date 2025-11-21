Adolescentes da Ilha dos Valadares concluem curso de informática da Portos do Paraná

Iniciativa aproxima jovens da tecnologia e abre novos caminhos profissionais

Fotos: Mayara Locatelli/GCom Portos do Paraná

Jovens entre 14 e 17 anos, moradores da Ilha dos Valadares, concluíram o 1º Curso de Informática da Portos do Paraná, oferecido gratuitamente à comunidade. Com duração de cinco dias, a última aula foi realizada na terça-feira (18). O conteúdo abrange informática básica, com foco no uso dos programas Word e Excel, além de conhecimentos sobre a estrutura de um computador.

“Devido à grande procura, a Portos do Paraná pretende realizar mais edições. Formamos 14 alunos, mas essa parceria tem potencial para atender mais estudantes”, afirmou o coordenador de Comunicação Social, Educação Ambiental e Sustentabilidade da Portos do Paraná, Pedro Pisacco.

O projeto conta com o apoio da Prefeitura de Paranaguá, que disponibilizou o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Ilha dos Valadares para a realização das aulas. “O curso foi proporcionado aos jovens que frequentam o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS e trouxe novas perspectivas de futuro. As atividades também contribuem para tirar os jovens das ruas”, declarou a secretária municipal da Mulher, Desenvolvimento Social e Igualdade Racial, Carolina de Miranda.

Os professores que participaram do projeto fazem parte da equipe do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). “As aulas ajudam bastante os jovens a se inserirem no mercado de trabalho, pois muitas oportunidades exigem o uso do computador”, pontuou o professor do Senai, Cassiano Possiedi.

Uma das alunas, Emilly Matos (15), estudante do Colégio Estadual Cidália Rebello Gomes, sonha em fazer Psicologia. “O curso vai me ajudar no colégio, para digitar os textos dos trabalhos. Também é um suporte para o mercado de trabalho. Eu já aprendi a mexer no PowerPoint”, comentou.

O estagiário do CRAS, Willian Theodoro, de 16 anos, também já planeja aplicar o novo conhecimento na rotina profissional. “Eu gostei muito das disciplinas. Elas vão me ajudar no dia a dia, principalmente com as tabelas do Excel. Mais para frente, quero fazer um curso mais avançado”, afirmou.

Rodrigo Fernandes, coordenador do CRAS Valadares, destaca que a iniciativa deve alcançar novos públicos. “Pretendemos ampliar os serviços e oferecer aulas para pessoas idosas, especialmente no uso de smartphones, que ainda apresentam muitas dificuldades — até para mandar uma mensagem ou um áudio para a família”, concluiu.

Fonte: GCom Portos do Paraná