Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Escola de Formação de Turismo de Paranaguá visita igreja de São Francisco da Chagas

Redação

Visita acontece nesta terça-feira (25) e inscrições podem ser feitas através do link

Fotos: Henrique Araújo PMP

A Prefeitura de Paranaguá promove mais uma experiência única de aprendizado e conexão com o patrimônio histórico. Será realizada uma visita mediada no Santuário de São Francisco da Chagas promovendo mergulho na história, arquitetura e simbologias de um dos mais importantes marcos do nosso Centro Histórico.

A igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Chagas é uma das mais antigas do Paraná, tanto que é declarada como patrimônio cultural nacional e foi o primeiro tombamento a ser realizado pelo Estado do Paraná em 4 de novembro de 1962.

O evento é promovido pela Escola de Formação de Turismo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secultur) nesta terça-feira (25), às 9h. As inscrições devem ser feitas pelo link: https://forms.gle/HjdaMf8cpKtDD4Nq7

Fonte: Prefeitura de Paranaguá (PMP) / jornalista: Rafaela Tagiguchi

