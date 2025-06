Festa do Divino de Guaratuba acontece de 9 a 17 de julho. Confira a programação

Foliões do Divino | foto: Arquivo do evento

Começa às 18h do dia 9, com a abertura das barracas, e vai até a noite do segundo domingo, dia 17, a tradicional Festa do Divino Espírito Santo de Guaratuba.

O evento é organizado Instituto Cultural e Social Mãe do Bom Sucesso, da Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso.

Tem a coordenação do casal festeiro-mór, que é escolhido um ano antes e participação dos casais festeiros de edições anteriores. Também tem apoio da Prefeitura de Guaratuba, Governo do Estado e da imprensa local e regional.

O casal-festeiro-mór de 2025 é Jacson Luis da Silva e Marcelli de Souza Marcon da Silva.

Programação completa

Quarta-feira – 09/07

18h Abertura das barracas

19h Missa na Igreja Matriz

19h Jantar na praça de alimentação

20h Bingo da noite

21h Apresentação de grupos de dança gaúcha

21h30 Show com Turbinados da Vaneira

00h30 Encerramento

Quinta-feira – 10/07

10h Abertura das barracas

12h Almoço musical

14h às 18h Bingo da tarde

18h30 Adoração ao Santíssimo e missa

19h Jantar

20h Bingo da noite

21h Show com Álvaro e Daniel

23h Show com Luciano e Renato

01h Encerramento

Sexta-feira – 11/07

10h Abertura das barracas

12h Almoço musical com Fabio Lima

14h às 18h Bingo da tarde

18h30 1ª Novena

19h Jantar

20h Bingo da noite

21h Show com Mariane Passos

23h Show com Felipe e Fabrício

01h Encerramento

Sábado – 12/07

10h Abertura das barracas

11h Missa

12h Almoço musical com Márcio Di Jó

13h às 17h Entrega de kits da Corrida do Divino

14h às 17h Tarde cultural com apresentações artísticas

14h às 18h Bingo da tarde

19h 2ª Novena

19h Jantar

20h Bingo da noite

22h Show com Banda Origens

01h Encerramento

Domingo – 13/07

06h30 às 07h10 Entrega de kits da Corrida do Divino

07h30 Largada da 1ª Corrida do Divino

09h Premiação

10h Abertura das barracas

10h Missa

12h Almoço musical com Márcia e João Victor

14h às 17h Tarde cultural

14h às 18h Bingo da tarde

19h 3ª Novena

20h Jantar

21h Espetáculo “A Lenda do Divino”

22h Show com Banda Origens

01h Encerramento

Segunda-feira – 14/07

09h Recepção das caravanas da melhor idade

10h Abertura das barracas

11h Missa em ação de graças à melhor idade

12h Almoço musical com Coral Luiz Carlos Soluchinski

14h Encontro com o grupo Mães que Oram

14h às 18h Bingo da tarde

14h às 17h Apresentações culturais e tarde dançante

19h 4ª Novena

20h Jantar

20h Bingo da noite

21h Festival Sertanejo com Rafa Santos, Jairton Jr, Carlos Pamplona, The Cesar e Edinho, Modão dos Primos e Rafa Rick

00h Encerramento

Terça-feira – 15/07

09h Recepção das caravanas da melhor idade

10h Abertura das barracas

11h Missa em ação de graças à melhor idade

12h Almoço musical

14h às 18h Bingo da tarde

14h às 17h Apresentações culturais e tarde dançante

19h 5ª Novena

20h Jantar

20h Bingo da noite

21h Show Flashback

00h Encerramento

Quarta-feira – 16/07

09h Recepção das caravanas da melhor idade

10h Abertura das barracas

11h Missa em ação de graças à melhor idade

12h Almoço musical

14h às 18h Bingo da tarde

14h às 17h Concurso Rei e Rainha da Melhor Idade e tarde dançante

19h 6ª Novena

20h Jantar

20h Bingo da noite

21h Festival Musical Pop Rock com Renato Prigoli, Márcio de Jó, Vom Zipper, Thiago Ribeiro, Thiago Voz, Johny e DaPraia, Old Duo All In Duo

01h Encerramento

Quinta-feira – 17/07

09h Recepção das caravanas da melhor idade

10h Abertura das barracas

11h Missa em ação de graças à melhor idade

12h Almoço musical com Tiozac e Alex

14h às 18h Bingo da tarde

14h às 18h Tarde dançante e apresentação Rei e Rainha da Melhor Idade

18h30 Adoração e 7ª Novena

19h Jantar com barreado no Batuque na Cozinha com Evani e Amigos

20h Bingo da noite

21h Apresentações de dança gaúcha

22h Show Gaúcho Campo a Fora

01h Encerramento

Sexta-feira – 18/07

09h Recepção das caravanas da melhor idade

10h Abertura das barracas

11h Missa em ação de graças à melhor idade

12h Almoço musical

14h às 18h Bingo da tarde

14h às 18h Tarde dançante e apresentações culturais

19h 8ª Novena

20h Jantar com frutos do mar e outras variedades

20h Bingo da noite

21h30 Noite Cultural Prof. Santos

22h Show com Lyncon Chaves

01h Encerramento

Sábado – 19/07

10h Abertura das barracas

11h Missa

12h Almoço musical

14h Bolo do Divino

14h às 18h Bingo da tarde

14h às 16h Concurso Cinderela e Príncipe 2025

16h Apresentação Mundo Encantado das Princesas

19h 9ª Novena

20h Jantar com frutos do mar e outras variedades

20h Bingo da noite

21h Show com Galera.com

23h Show Baile do Pita

01h30 Encerramento

Domingo – 20/07