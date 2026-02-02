Gleisi conversa com prefeitos do Litoral e participa de encontro cultural em Paranaguá

Eventos trataram de cultura, política e das parcerias do Governo Federal e Itaipu com os municípios litorâneos

Fotos: Divulgação

Durante o Encontro Caiçara, em Paranaguá, neste sábado (31), a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, defendeu a democracia, destacou os avanços do governo Lula e reforçou a importância de dar continuidade a esse projeto. Diante de militantes e lideranças populares, Gleisi afirmou que a reeleição do presidente em 2026 é uma tarefa estratégica da militância e um compromisso coletivo para proteger as conquistas sociais e impedir o retorno da extrema-direita ao poder.

A ministra relembrou o período em que o campo progressista foi dado como derrotado e destacou a resistência da base social que garantiu a vitória de Lula. “Quando ninguém acreditava, vocês foram à luta de cabeça erguida. Muitos diziam que Lula não subiria novamente a rampa, e ele voltou a ser presidente. Nós fizemos alianças, composições, mas se não fosse a resistência primeira de quem está aqui hoje, a gente não tinha conseguido”, afirmou.

Gleisi destacou que a eleição de Lula foi decisiva para recuperar direitos sociais e para barrar uma escalada autoritária no país. Ela citou avanços recentes do governo, como a política de valorização do salário mínimo, isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, geração de empregos, ações de enfrentamento ao crime organizado e aos interesses do mercado financeiro, a retomada da Petrobras e a redução do preço da gasolina.

A ministra também ressaltou o julgamento dos responsáveis pela tentativa de golpe e defendeu a manutenção das punições. “O Brasil é um país marcado por golpes. Defender a democracia é uma tarefa permanente. Não pode haver anistia”, disse.

Para Gleisi, a disputa de 2026 terá dimensão histórica e continental. “A eleição do presidente Lula é estratégica para o Brasil e para a América Latina. Nós não temos o direito de deixar a extrema-direita voltar a governar esse país”, afirmou. Ela convocou a militância a intensificar a organização política: “É uma tarefa e um dever cívico. Temos que arregaçar as mangas.”

Gleisi também defendeu a construção de uma alternativa progressista para o governo do Paraná e citou o nome de Requião Filho como projeto para 2026. Ao relembrar a gestão de seu pai, Roberto Requião, que classificou como um dos melhores governos do estado, destacou que foi uma experiência de centro-esquerda comprometida com trabalhadores e com o desenvolvimento social. Para a ministra, é preciso coragem para defender um novo projeto humanista para o Paraná e impedir retrocessos. “Requião Filho sabe que este Estado precisa se desenvolver para a maioria, com democracia, com debate, com cultura”, afirmou, reforçando que o projeto é coletivo. “E nós vamos estar juntos nessa caminhada.”

Ao final, a ministra defendeu a necessidade de fazer a disputa política sem mentira, sem ódio e sem violência. “Nós vamos à luta mostrando que é possível fazer política com verdade, com causa e com compromisso com o povo.”

O encontro realizado na Associação de Cultura Popular Mandicuera reuniu parlamentares, lideranças culturais e movimentos sociais. Gleisi encerrou o discurso exaltando a resistência popular: “Se orgulhem da luta de vocês. Vamos seguir juntos e ser vitoriosos.”

Amlipa

Ainda em Paranaguá, a ministra Gleisi Hoffmann e o diretor-geral da Itaipu Binacional, Enio Verri, participaram da reunião da Associação dos Municípios do Litoral do Paraná (Amlipa). Estavam presentes o prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes; a prefeita de Antonina, Rozane Osaki; a vice-prefeita de Guaratuba, Evani Justus; representantes de Matinhos; entre outras lideranças do Litoral. Requião Filho também esteve no evento.

“Reafirmamos o compromisso da Itaipu e do governo do presidente Lula com o desenvolvimento dos municípios litorâneos. Investir nos municípios é fortalecer políticas públicas que chegam na ponta, apoiam quem vive e trabalha no território e transformam a realidade local. É mais desenvolvimento, mais oportunidades e mais qualidade de vida para o Litoral do Paraná”, destacou Gleisi.