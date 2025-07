Gleisi destaca investimentos em saúde no Paraná; seis cidades do Litoral serão contempladas

Foto: Thuane Maria/GOVBA

A saúde pública do Paraná está ganhando um novo impulso com os investimentos anunciados pelo presidente Lula nesta quinta-feira (17), em Juazeiro (BA).

Ao todo, 370 municípios do estado serão contemplados com obras e equipamentos que vão fortalecer o atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No Litoral, seis municípios receberão importantes reforços para a rede de atenção básica, emergencial e especializada nesta etapa.

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, celebrou os anúncios. “É o SUS sendo fortalecido, o acesso à saúde sendo ampliado e o cuidado com a nossa gente se tornando realidade em cada cidade. O governo Lula está presente no Paraná, fazendo a diferença na vida das pessoas, principalmente nas regiões que mais precisam”, afirmou.

Os investimentos fazem parte de um grande pacote de ações do governo federal por meio do Novo PAC Seleções. Confira os investimentos por cidade:

Antonina

• 1 Combo UBS

• 1 Kit de Telessaúde

Guaraqueçaba

• 1 Unidade Odontológica Móvel

• 1 Combo UBS

• 1 Kit de Telessaúde

Guaratuba

• 1 Unidade Básica de Saúde (UBS)

• 1 Combo UBS (equipamentos)

• 1 Kit de Telessaúde

• 1 Ambulância (reforço de frota)

Matinhos

• 1 Combo UBS

• 1 Kit de Telessaúde

• 1 Ambulância (reforço de frota)

• Expansão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Morretes

• 1 Unidade Odontológica Móvel

• 1 Combo UBS

• 1 Kit de Telessaúde

Paranaguá

• 1 Combo UBS

• 1 Kit de Telessaúde

• 1 Ambulância (reforço de frota)

Para o Paraná, estão previstos:

50 novas ambulâncias do Samu

7 novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)

1 nova Policlínica

14 Unidades Odontológicas Móveis

282 kits de equipamentos para teleconsultas

22 novas Unidades Básicas de Saúde

353 combos de equipamentos para estruturação de UBSs

Foto: Divulgação

PAC Seleções

Com o programa PAC Seleções, o Governo Federal realiza obras e empreendimentos para a população em áreas essenciais à saúde, educação, mobilidade, qualidade de vida e acesso a direitos, com participação direta de municípios e estados na escolha da aplicação de recursos.

Um dos destaques é o programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde. A estratégia começa a ampliar os turnos de atendimento em policlínicas, ambulatórios e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), por exemplo, em parceria com estados e municípios. A medida atinge tanto unidades públicas quanto privadas e visa a redução do tempo de espera no Sistema Único de Saúde, o SUS.