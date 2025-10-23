Grupos Junak e Poltava encerram o primeiro “Litoral Étnico” em Morretes 

Grupos polonês e ucraniano apresentam danças típicas, encerrando evento que promoveu integração e diversidade ao município histórico do Paraná

Grupo Junak | fotos: Divulgação

O “Litoral Étnico — Mostra Folclórica de Morretes” tem suas últimas apresentações neste sábado dia 25 de outubro, das 13h às 16 horas, na Praça dos Imigrantes. O evento promoveu ao longo de dois meses uma verdadeira celebração da diversidade cultural que ajudou a moldar a sociedade paranaense.

Para sua primeira edição foi escolhida apropriadamente a cidade de Morretes, que durante séculos foi o ponto de partida de muitos imigrantes rumo às demais localidades do estado.

Esta última data de encerramento acontece com os grupos Poltava (dança ucraniana) e Junak (dança polonesa), e representa mais uma oportunidade de a população local, comerciantes e turistas apreciarem os elementos étnicos que formaram o perfil cultural do Paraná, apreciando as danças e músicas das etnias ucraniana e polonesa, contemplando o casario histórico e as belezas naturais de Morretes.

Grupo Poltava

Durante os meses de setembro e outubro, o evento movimentou 180 bailarinos das etnias espanhola, boliviana, alemã, afro, italiana, ucraniana, polonesa, cigana e árabe. Trabalharam ao todo 250 profissionais, entre artistas, técnicos, divulgação, equipe logística, administração, captação de recursos e produção. Estima-se a presença de cerca de cinco mil pessoas nos dias das apresentações, que visualizaram a mostra geral, exposições e contrapartida, resultando em movimento nos setores de hospedagem, transporte, alimentação, compras, passeios e outras atividades no município.

Angela Meschino e Fátima Esper

O “Litoral Étnico” é uma realização de Angela Meschino e Fátima Esper, através da Esper & Meschino Produções, viabilizado com recursos da Secretaria de Estado da Cultura (SEEC), por meio do Mecenato Subsidiado / Programa de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE), com apoio da COPEL.

A iniciativa tem ainda a parceria da Prefeitura de Morretes e das comunidades étnicas participantes, fundamentais para a realização e o fortalecimento do evento.

Litoral Étnico – Mostra Folclórica de Morretes

25 de outubro — sábado — 13h às 16h

Apresentações:

– Grupo Poltava (@grupopoltava): dança ucraniana – 13h

– Grupo Junak (@grupojunak): dança polonesa – 14h

Praça dos Imigrantes — Centro Histórico — Morretes