Goura propõe estações meteorológicas a 10 km da costa e no ponto mais alto da região Sul

Deputado estadual encaminhou propostas ao Simepar para antecipar as previsões de chuvas e eventos extremos

Fotos: Divulgação

O Paraná pode ganhar duas novas estações meteorológicas em pontos estratégicos. A proposta de instalação de uma estação no Parque Estadual Pico Paraná, região mais alta do sul do Brasil, e no Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais (PNMIC), distante 10 km do continente, foi apresentada pelo deputado estadual Goura (PDT) ao presidente do Simepar, Paulo de Tarso, nesta quinta-feira (9).

Atualmente a estação meteorológica mais alta do Paraná está localizada no complexo do Marumbi, a aproximadamente 1500 metros de altitude, e a mais distante do continente está na Ilha do Mel. As estações são instrumentos fundamentais para monitoramento climático e prevenção de tragédias.

“A instalação de estações nesses pontos estratégicos amplia a captação de dados e monitoramento do clima, favorecendo a antecipação de previsões de chuvas e eventos extremos. Com um monitoramento maior, é possível ter mais previsibilidade e evitar tragédias e danos à população”, disse Goura.

O Parque Estadual do Pico Paraná abriga as montanhas mais altas do sul do Brasil, com mais de 1850 metros de altitude, e já conta com estruturas de torres que facilitariam a instalação de uma nova estação de monitoramento do clima.

A proposta é que se faça também uma parceria com o Corpo de Socorro em Montanha (COSMO), a exemplo do que já acontece na estação meteorológica do Marumbi.

Com as novas estações, será possível compreender melhor como o clima, especificamente nas regiões da Serra do Mar e do Litoral,se comporta. Esse monitoramento é fundamental tanto para quem gerencia as áreas quanto para os profissionais que atuam no resgate de pessoas.

A distância entre o ponto de monitoramento do Marumbi e a que poderá ser instalada no complexo do Pico Paraná é de aproximadamente 25 km em linha reta e a diferença de altitude é de cerca de 350 metros.

Parque Nacional das Ilhas dos Currais

O Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais (PNMIC), criado pela

Lei Federal nº 12.829/2013, está localizado cerca de 10 km da costa paranaense e abrange aproximadamente 1.400 hectares. A gestão da área é de responsabilidade da unidade descentralizada do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) de Matinhos.

Por se tratar de um Parque Nacional, a viabilização da estação meteorológica deve ser através de uma parceria entre o ICMBio e o Simepar.

“O Simepar tem muito interesse nessa parceria, em especial para a manutenção da possível estação. Vamos agendar uma reunião com o ICMBio para discutir essa possibilidade”, afirmou Paulo de Tarso.

Em ofício encaminhado ao Simepar, o chefe do NGI ICMBio Matinhos, Marcio Ricardo Fela, destacou que o Instituto busca constantemente aprimorar o monitoramento ambiental, a pesquisa e o uso público da unidade.

“Nesse sentido, manifestamos nosso interesse em estabelecer uma parceria com o Simepar, visando o planejamento e a implantação de tecnologias para coleta de dados ambientais remotos no Parque”, disse ao acrescentar que a expertise técnica do Simepar é fundamental para o sucesso dessa iniciativa.

Manutenção da estação meteorológica do Marumbi

Goura também propôs que o Simepar realize uma parceria com o COSMO para a manutenção da estação meteorológica do Marumbi, instalada em agosto do ano passado.

Ele ressaltou que o COSMO desempenha papel essencial na prevenção de acidentes, operações de resgate e formação técnica no Parque Estadual do Marumbi.

Encaminhamentos

Paulo de Tarso se mostrou à disposição para dar encaminhamento às três propostas apresentadas pelo deputado Goura e solicitou ao gerente de Hidrologia e Infraestrutura do Simepar, José Eduardo Gonçalves, que agende uma reunião técnica com presença de todos os órgãos e instituições envolvidas para discutir as possibilidades de implantação das estações meteorológicas.