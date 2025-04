Governador anuncia projeto de terminal de cruzeiros no Porto de Paranaguá

Ratinho Junior e sua comitiva em Miami (EUA) | Foto: Jonathan Campos/AEN

Paranaguá deverá ganhar um novo terminal específico para embarque e desembarque de passageiros de cruzeiros nos próximos anos. O projeto, que deve impulsionar ainda mais o turismo nos municípios litorâneos, foi anunciado neste domingo (13) pelo governador Ratinho Junior em uma visita ao maior tipo de estrutura deste tipo no mundo, em Miami, durante a mais recente missão internacional do Governo do Estado aos Estados Unidos.

“Nos próximos meses, teremos a conclusão do projeto do terminal de passageiros, que será o primeiro da história do Porto de Paranaguá”, anunciou Ratinho Junior, enquanto conhecia as instalações do PortMiami, que é chamado da ‘Capital Mundial dos Cruzeiros’. Pelo local, que serve como uma das referências para o Governo do Estado, passam anualmente cerca de 6 milhões pessoas indo ou retornando do Caribe e de outros destinos turísticos internacionais.

Tradicionalmente voltado ao transporte de cargas, o Porto de Paranaguá recebeu dezenas de escalas de cruzeiros da MSC nos últimos dois anos. A expectativa é de que a construção de uma estrutura fixa possa atrair novos navios de passageiros e outras empresas do ramo.

Segundo o governador, essa diversificação nas operações no Porto do Paranaguá pode servir como indutor da economia estadual, gerando mais empregos e ampliando a renda na região litorânea.

“As atividades turísticas do Paraná têm crescido acima da média nacional nos últimos anos, com o Estado se tornando um destino cada vez mais frequente de visitantes de outros estados e países. A construção do terminal de passageiros do Porto de Paranaguá é mais uma medida que busca consolidar este grande potencial econômico”, declarou Ratinho Junior.

PROJETO – O trabalho para viabilizar o novo empreendimento no Porto de Paranaguá foi iniciado em agosto de 2024 pela Portos do Paraná e é acompanhada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística (Seil). A empresa pública estadual contratou, via licitação, uma empresa especializada na área de engenharia para a elaboração do projeto básico de implantação do futuro terminal a um custo de aproximadamente R$ 386 mil.

Pelo documento firmado entre as partes, a previsão é de que empresa entregue o projeto básico pronto ainda no primeiro semestre de 2025. Na sequência, a Portos do Paraná iniciará o processo de obtenção das licenças ambientais necessárias para a instalação da estrutura junto ao Ibama.

SEGUNDO PROJETO – Além do terminal de passageiros, a Portos do Paraná também está elaborando um projeto para um berço de atracação preferencial aos navios de cruzeiro. Além do Porto de Paranaguá oferecer infraestrutura para o navio atracar também estão sendo feitos estudos de dragagem do canal e da bacia de evolução do navio de passageiro.

A contratação inclui projetos de implantação e de estruturas, dragagem e sinalização náutica, bem como estudos de modelagem hidrodinâmica e morfodinâmica, dimensionamento dos acessos náuticos, calado seguro, atracação, amarração, análise preliminar de riscos e simulações de manobras de navios.

“É possível aproveitar uma região em que já existe operação portuária, um berço onde recebemos os navios ro-ro, compatibilizando com o recebimento dos navios de cruzeiro”, explicou o diretor de Engenharia e Manutenção, Victor Kengo.

Além do berço para atracação, o projeto também prevê uma área marítima para embarcações que farão o transporte dos passageiros do terminal até as áreas turísticas. Todos os projetos serão desenvolvidos utilizando a metodologia BIM (Building Information Modeling), tecnologia que permite criar e gerenciar modelos digitais de construção.

Como parte deste trabalho, a Portos do Paraná realizou em março a primeira simulação de manobras e estudos náuticos com navios de cruzeiro. Uma equipe de engenheiros participou do estudo e resultados serão incorporados ao projeto básico para implantação do berço de Cruzeiros de Paranaguá. Os testes ocorreram no Tanque de Provas Numérico da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (TPN-USP), em São Paulo.

O simulador utilizou informações coletadas na Baía de Paranaguá, como marés, correntezas e rajadas de vento, com cálculos e projeções em tempo real para diferentes cenários de manobras dos navios.

TURISMO – Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que o turismo paranaense registrou um crescimento de 13,6% no volume de atividades em 2024, o que inclui as empresas de hospedagem, alimentação, lazer, transportes e agências de viagem. A variação ficou 4,4 pontos acima da média brasileira, que foi de 9,2% no mesmo período.

Para 2025 os números apontam para um cenário ainda mais promissor no Paraná, com o Estado alcançando o maior aumento nacional das atividades turísticas em fevereiro. A alta no período, de 6,5%, representa mais do que o dobro da variação do País, que ficou em 2,9% no mês mais recente analisado pelo IBGE.