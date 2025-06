Com recursos do Detran, Ratinho Junior entrega 431 viaturas para a PM

Fotos: Geraldo Bubniak/AEN

O governador Ratinho Junior entregou nesta terça-feira (17) 209 motocicletas e 222 automóveis novos para as forças tática e operacional da Polícia Militar do Paraná (PMPR). Foram investidos R$ 63,2 milhões para a renovação da frota de viaturas, que serão distribuídos para diversas unidades da PMPR, incluindo o Batalhão de Operações Especiais (Bope) e a Patrulha Maria da Penha.

O investimento feito pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) contou com cerca de R$ 8 milhões do Detran-PR repassados ao Fundo Especial de Segurança Pública (Funesp) por meio de convênio. Também foram investidos recursos de outros convênios, emendas parlamentares e de fundos estaduais como o PR + Cidades, Funesp e Fundo Especial do Sistema Único de Segurança Pública do Estado do Paraná (Funsup).

“Essas viaturas para o Bope trará um impacto direto na redução de mortos e feridos em acidentes de trânsito, aumentando a fiscalização, além de fortalecer a segurança do cidadão paranaenses em todas as regiões do Estado. Essa é a soma de esforços entre o Detran-PR e a Polícia Militar, fazendo o Paraná ser vanguarda na modernização da segurança pública”, destacou Santin Roveda, diretor-presidente do Detran-PR

Com os recursos do Detran foram adquiridas 80 motocicletas do modelo Triumph/Tiger 900 para atender todos os batalhões do Bope do Paraná, nas regionais de Curitiba, Região Metropolitana, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Também foram entregues 130 automóveis Renault/Duster, 34 GM Trailblazer, 54 Toyota Yaris e duas Ford Ranger, além de 129 motos do modelo Suzuki/GSX-100.

Os veículos, destacou o governador, fazem parte de um projeto de estruturação das forças de segurança do Estado, com a aquisição de cinco novos helicópteros, embarcações blindadas para monitoramento aquático, viaturas, armas não letais, fuzis e câmeras com inteligência artificial. Somente no ano passado, o orçamento da Segurança Pública chegou a R$ 7 bilhões, o maior valor da história.

“Estamos modernizando nossas forças de segurança, ampliando o uso de tecnologia para as equipes de inteligência, porque investimentos nessa área dão resultado”, afirmou o governador Ratinho Junior. “Já estamos com os menores índices de criminalidade da história, registrando novas quedas nos primeiros meses do ano e vamos reduzir ainda mais, graças ao trabalho diário das nossas polícias e ao grande volume de investimentos que estamos fazendo”.