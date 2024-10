Grande Reserva Mata Atlântica lança seis projetos ambientais em crowdfunding

A Grande Reserva Mata Atlântica firmou uma parceria inédita com a Nature Invest, a primeira plataforma de crowdfunding (financiamento coletivo, na tradução para o português) com foco no apoio a projetos ambientais do país.

A Grande Reserva Mata Atlântica é uma iniciativa voluntária criada em 2018, que conecta 60 municípios em torno do maior remanescente contínuo do bioma Mata Atlântica, abrangendo cerca de 3 milhões de hectares preservados entre São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do planeta, mas enfrenta graves ameaças, como o desmatamento, a caça e a intensa fragmentação de habitats.

Criada em 2021, a Nature Invest é uma plataforma colaborativa dedicada ao financiamento de projetos socioambientais que operam pelo princípio do crowdfunding. A ferramenta permite que indivíduos e empresas apoiem diretamente iniciativas de impacto ambiental positivo no Brasil, facilitando a conexão entre os proponentes dos projetos e os apoiadores. À Nature Invest também cabe a responsabilidade do gerenciamento de todo o processo e garantia da transparência sobre a arrecadação e transferências dos recursos.

A colaboração entre a Grande Reserva e a plataforma de financiamento coletivo visa impulsionar a captação de recursos para projetos com foco no estímulo à conservação da biodiversidade brasileira, proporcionando visibilidade e apoio financeiro para ações voltadas à proteção da natureza no território abrangido pela Grande Reserva Mata Atlântica.

O espaço foi aberto especialmente para membros da Rede de Portais da Grande Reserva Mata Atlântica, coletivo colaborativo formado por mais de 800 pessoas e instituições com atuação na região. As propostas enviadas passam por uma curadoria e aconselhamento por parte de representantes da Nature Invest e da Grande Reserva para então serem exibidos na página personalizada no site da iniciativa.

Michael Becker, fundador e diretor-executivo da Nature Invest é engenheiro ambiental, com vasta experiência em programas de conservação e desenvolvimento sustentável. Já atuou junto ao WWF-Brasil e outras organizações renomadas. Para ele contribuir para o apoio de projetos reconhecidos pelos parceiros da Grande Reserva, é fundamental tanto para a Nature Invest quanto para o território e suas Comunidades.

“A Nature Invest tem como missão facilitar o acesso de pequenas e médias iniciativas socioambientais aos recursos financeiros necessários para viabilizar seus projetos. A plataforma oferece visibilidade às propostas e facilita o diálogo entre os proponentes e os apoiadores, além de gerenciar a captação de recursos e acompanhar o desenvolvimento das ações apoiadas”, destacou Michael.

Ele também destacou que a intenção da plataforma é facilitar o financiamento de projetos com impactos positivos sobre o meio ambiente e a sociedade. “Desejamos maximizar a atuação de pequenos e médios projetos, conectando ideias e pessoas promotoras do desenvolvimento ambientalmente responsável. Por meio da transparência que buscamos conceder com a Nature Invest, os apoiadores têm clareza sobre o destino de seus investimentos e o impacto que suas contribuições geram”, disse.

Projetos em destaque

Seis projetos já estão apresentados na plataforma Nature Invest e podem receber o apoio da sociedade. Todos têm o objetivo de fortalecer a conservação da Grande Reserva Mata Atlântica. Confira a seguir cada projeto e os links para doações:

1. No ritmo da conservação: adote uma raia-viola

Proponente: Juliano Dobis

Bioma: Marinho Costeiro

Valor necessário: R$ 10 mil

Foto: Gabriel Marchi

2. Censo populacional do Papagaio-de-cara-roxa no coração da Grande Reserva Mata Atlântica

Proponente: Natasha Choinski

Bioma: Mata Atlântica

Valor necessário: R$ 25 mil

Foto: Gabriel Marchi

3. Eco Quintal Brincante

Proponente: Elisa Horita Yokota

Bioma: Mata Atlântica

Valor necessário: R$ 40 mil

Foto: Nature Invest

4. Terras para a Conservação

Proponente: Maria Renata Pereira Leite Pitman

Bioma: Mata Atlântica

Valor necessário: R$ 50 mil

Foto: Nature Invest

5. Felinos da Juréia-Itatins | fase 2

Proponente: Lourdes Alessandra Ventura Seabra

Bioma: Mata Atlântica

Valor necessário: R$ 12 mil

Foto: Ed Ventura/Instituto Bioventura

6. Parque de campismo geodésico meliponas

Proponente: Marcos Aurélio

Bioma: Mata Atlântica

Valor necessário: R$30 mil

Foto: Divulgação Eco Guaricana

Desafios e oportunidades

A existência de diversas entidades e grupos socioambientais, muitos deles pequenos, com soluções inovadoras, mas que enfrentam dificuldades para acessar recursos em canais tradicionais – como governos, fundações – foi um dos principais motivadores para a criação da Nature Invest.

Becker acredita que a plataforma pode ser um divisor de águas ao conectar essas iniciativas a um público mais amplo de apoiadores, em um momento crítico para o combate às mudanças climáticas e a destruição da biodiversidade. “Acreditamos que, cada vez mais, as pessoas vão se envolver em projetos que tenham um impacto real, mesmo que pequenos. A mobilização no contexto da urgência climática é essencial, e nossos projetos mostram como pessoas comuns podem fazer a diferença”, explicou.

Iniciativa alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU

Todos os projetos divulgados na Nature Invest são alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), um conjunto de metas globais estabelecidas pelas Nações Unidas (ONU) para promover a sustentabilidade no mundo em várias dimensões, como nas áreas da conservação da natureza, inclusão social e crescimento econômico.

Com essa abordagem, a Nature Invest oferece uma oportunidade valiosa para que empresas e indivíduos se engajem em estratégias de responsabilidade social e ambiental (ESG), fortalecendo seu compromisso com o desenvolvimento sustentável.

Ricardo Borges, coordenador de comunicação e parcerias estratégicas da Grande Reserva Mata Atlântica completa dizendo que a parceria com a Nature Invest representa um passo importante para a expansão da plataforma, a concretização de projetos voltados à conservação da biodiversidade e ao fortalecimento das comunidades que dependem desse bioma. “Ao estabelecer esta parceria com a Nature Invest, abrimos as portas para que membros da Rede de Portais da Grande Reserva Mata Atlântica possam apresentar à sociedade seus projetos e iniciativas, tanto inovadoras quanto urgentes. A partir deste esforço, acreditamos que será possível multiplicar os resultados positivos para a conservação da natureza e para o desenvolvimento sustentável neste território tão rico e especial”.

Para saber mais sobre a Nature Invest e apoiar algum dos projetos, Nature Invest. Para saber mais sobre os projetos que atuam no território da Grande Reserva e podem ser apoiados, acesse: https://grandereservamataatlantica.com.br/nossos-projetos/.

Sobre a Nature Invest

A Nature Invest é uma organização que funciona como uma plataforma colaborativa dedicada ao financiamento de projetos socioambientais e de sustentabilidade. Por meio do crowdfunding, oferecemos visibilidade às propostas, facilitamos o diálogo entre os proponentes do projeto e os apoiadores, gerenciamos o processo de captação de recursos e, uma vez atingida a meta, transferimos o valor arrecadado ao proponente do projeto.

Sobre a Grande Reserva Mata Atlântica

A Grande Reserva Mata Atlântica é uma iniciativa voluntária que reúne diversos atores – públicos, privados, não governamentais e da academia – que, juntos, promovem ações de desenvolvimento regional com foco no turismo de natureza dentro do maior remanescente de Mata Atlântica do mundo, com cerca de 3 milhões de hectares de ambientes naturais conservados, localizado entre os estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Esta área é considerada um importante patrimônio natural, cultural e histórico, e a iniciativa visa promover este rico território como um destino de turismo de natureza, reconhecido nacional e internacionalmente.