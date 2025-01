Morretes inicia parceria com SPVS e Grande Reserva Mata Atlântica

O prefeito de Morretes, Junior Brindarolli, recebeu, na tarde desta quarta-feira (22), representantes da SPVS e da Grande Reserva Mata Atlântica para tratar de parceria do município com as duas organizações.

A reunião também contou com as secretarias de Cultura e Turismo, de Meio Ambiente e de Educação. Foram apresentados projetos já aprovados que “têm grande potencial para o desenvolvimento do município”, conforme explica a prefeitura.

Entre as iniciativas estão:

Educação ambiental

Capacitação de jovens

Integração com a Iniciativa Privada;

Fortalecimento de ações para promover o destino Portal Graciosa, que conecta Morretes e Antonina.