Grupo do Judiciário realiza visita técnica à TCP 

Foto: TCP/Divulgação

Na manhã desta quinta-feira (31), um grupo de 20 membros do Poder Judiciário em Paranaguá realizou uma visita técnica às instalações da TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, para conhecer as operações portuárias de um dos mais importantes terminais do Brasil. Entre eles estavam juízes, assessores e servidores de fóruns do litoral paranaense.

Segundo Ana Paola Ghizoni de Macedo, gerente jurídica da TCP, “a visita oportuniza uma melhor integração entre a comunidade portuária e o Poder Judiciário em Paranaguá, que pode conhecer in loco as atividades exercidas dentro da estrutura do Terminal, e que hoje emprega diretamente mais de 1.600 pessoas”.

Os integrantes das Varas Cíveis, Criminais, da Fazenda Pública, e da Infância e Juventude foram acompanhados por lideranças do Terminal, que realizaram uma apresentação institucional e, posteriormente, guiaram os convidados em uma visita técnica pelas instalações portuárias.

No roteiro, a comitiva pode conhecer de perto as atividades executadas no cais, pátio de operações, ferrovia, armazém de importação, e na torre de operações do Terminal. “A visita técnica na TCP foi muito ilustrativa e permitiu que conhecêssemos como as coisas acontecem na prática, dentro da área portuária. Desse modo, essa experiência não só melhora o nosso entendimento dessas realidade, como também nos permite oferecer uma maior qualidade no atendimento para o jurisdicionado e para as empresas”, destacou Eduardo Pinheiro Vianna, diretor do Fórum de Paranaguá e juiz de Direito da 2.ª Vara Cível.

Fundado em 1998, o Terminal tem uma relação intensa com a comunidade parnanguara e com a maior cidade do litoral paranaense. Com investimentos em capacidade operacional, a TCP alcançou, em 21 de outubro de 2024, um novo recorde na movimentação de cargas, que ultrapassou a marca de 1,25 milhão de TEUs (medida equivalente a um contêiner de 20 pés de comprimento), mesmo volume movimentado em todo o ano de 2023.