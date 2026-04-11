Guto Silva destaca força do agro e investimentos estruturais na ExpoLondrina 2026

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O ex-secretário de Estado das Cidades e pré-candidato ao governo do Paraná, Guto Silva, participou nesta sexta-feira (10) da abertura da ExpoLondrina 2026, no Norte do Estado. O governador Carlos Massa Ratinho Junior também esteve presente. A feira, que segue até 19 de abril, é organizada pela Sociedade Rural do Paraná (SRP) e reúne exposições, encontros técnicos e atividades voltadas ao agronegócio.

Guto Silva destacou o impacto econômico do evento. “É uma feira que mostra a força do agro, gera empregos e movimenta toda a economia”, afirmou. Ele ressaltou ainda que o Estado é um dos grandes produtores de proteína e se consolidou como referência, resultado da verticalização da agroindústria. Ao tratar dos desafios, citou a dependência de crédito e seguro agrícola e os efeitos da política nacional.

Como resposta, apontou investimentos em infraestrutura no Estado. “São 380 estradas da produção sendo pavimentadas. O agro precisa de estrutura que chegue no campo”, afirmou. Guto também destacou a eletrificação e conectividade como fatores que ampliam a produtividade.

Na área de escoamento, ele citou obras rodoviárias e a ampliação do Porto de Paranaguá. “Com o Moegão – novo terminal de descarga ferroviária – a capacidade deve crescer cerca de 30%. Este ano já batemos recorde. O Paraná está olhando para o futuro e segue nos trilhos”, concluiu.