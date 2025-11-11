Helicóptero do Corpo de Bombeiros já está de prontidão para o verão no Litoral

Aeronave Arcanjo 01, do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, passa a atuar todos os finais de semana no Litoral do Estado, das 7h30 até o pôr do sol

Fotos: CBMPR

Iniciando a pré-operação para o Verão Maior Paraná, a partir deste sábado e domingo (8 e 9), o helicóptero Arcanjo 01, do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), passa a atuar todos os finais de semana no Litoral do Estado, das 7h30 até o pôr do sol.

A prontidão da aeronave foi precedida por um treinamento técnico realizado nesta semana, em Matinhos, que reuniu pilotos e operadores aerotáticos do CBMPR e do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA). O exercício teve foco em técnicas de resgate de vítimas de afogamento, com simulações de içamento sobre o mar e procedimentos de atendimento emergencial.

Segundo o major Alexandre Creplive Zem, comandante da Unidade Aérea do CBMPR, o treinamento tem o objetivo de garantir a segurança das equipes e a eficiência nas ações de salvamento durante a temporada. Ele explica que a tripulação da aeronave é composta por piloto, copiloto, operadores aerotáticos e médico, todos com funções definidas para otimizar o atendimento.

“A integração entre a tripulação é fundamental para que o resgate aconteça de forma precisa e segura. Cada segundo faz diferença quando há uma vítima em afogamento, e por isso é essencial que todos os envolvidos estejam alinhados quanto aos procedimentos e à comunicação durante o voo”, destacou o oficial.

TREINAMENTO E TECNOLOGIA – A capacitação envolveu manobras de aproximação sobre o mar, içamento vertical, estabilização da aeronave com guincho e retirada de vítima, simulada em diferentes condições de maré e vento. Os militares também treinaram sinais visuais e gestuais usados para a comunicação entre o operador na água e o piloto durante o resgate, técnica fundamental para garantir precisão e segurança nas manobras.

O treinamento é considerado um dos mais complexos da operação, pois envolve variações de vento, ondas e visibilidade, exigindo total sincronismo entre as equipes no ar e em solo. O Arcanjo 01, que ficará estrategicamente posicionado no Litoral para garantir rápida resposta a ocorrências, está equipado com tecnologia moderna de resgate, guincho elétrico, macas de salvamento, entre outros, o que permite o atendimento de vítimas em situações críticas.

O capitão do CBMPR Maikon Venancio, responsável pela Comunicação Social do BPMOA, ressaltou que a atuação conjunta reforça a integração das forças de segurança estaduais. “O BPMOA e o Corpo de Bombeiros trabalham lado a lado durante toda a temporada, compartilhando conhecimento técnico e experiência operacional. Essa união é o que permite ampliar a capacidade de resposta e garantir um atendimento mais rápido e seguro à população”, afirmou.

DIARIAMENTE – Desde segunda-feira (3), 20 postos de guarda-vidas que vinham funcionando aos finais de semana passaram a operar diariamente nas praias do Paraná, ampliando a cobertura preventiva antes mesmo do início oficial da temporada. O reforço das equipes em solo e no ar tem como objetivo reduzir o número de ocorrências e garantir mais tranquilidade aos banhistas.

Além do Litoral, o Arcanjo 01 também poderá ser acionado para ocorrências de resgate e transporte aeromédico em outras regiões do Estado, conforme a necessidade operacional. O major Zem destaca ainda a importância do salvamento aéreo em ocorrências. “A aeronave permite alcançar vítimas em locais de difícil acesso ou quando o tempo de resposta é determinante para a sobrevivência. A rapidez no deslocamento e a capacidade técnica da tripulação fazem do resgate aéreo um diferencial essencial para salvar vidas”, afirmou.

O CBMPR alerta que a prevenção ainda é a melhor forma de evitar acidentes no mar. Confira orientações:

– Nade sempre em locais supervisionados por guarda-vidas e respeite as bandeiras de sinalização

– Evite entrar no mar após consumir bebidas alcoólicas

– Não superestime sua capacidade de nado — correntes de retorno e ondas fortes podem surpreender até nadadores experientes

– Mantenha atenção especial com crianças. Elas exigem vigilância constante

– Ao perceber alguém em dificuldade, não entre na água. Acione imediatamente um guarda-vidas ou ligue para o 193.