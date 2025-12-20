Governo anuncia maior número de bombeiros e guarda-vidas da história no Verão Maior Paraná 2026

Durante a temporada, 110 postos de guarda-vidas estarão ativos no Litoral, entre Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba, Morretes, Antonina, Guaraqueçaba e Paranaguá, 9 na Costa Oeste e 14 na Costa Noroeste

Foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná iniciou mais uma temporada de atuação intensiva em áreas de veraneio do Estado, anunciando a maior estrutura já empregada pela corporação.

O CBMPR contará com 669 bombeiros militares e 362 guarda-vidas civis distribuídos entre a Costa Leste, Costa Oeste e Costa Noroeste. Somente no Litoral, serão 607 bombeiros militares e 292 guarda-vidas civis atuando diariamente em ações de prevenção e salvamento.

Segundo o tenente-coronel Fabrício Frazatto dos Santos, comandante do 8º Grupamento de Bombeiros, responsável pelo Litoral do Paraná, a estrutura foi planejada para garantir resposta rápida e segurança durante toda a temporada. “Neste Verão Maior Paraná, o Corpo de Bombeiros colocará à disposição da população uma estrutura extremamente volumosa, com mais de 110 postos de guarda-vidas e equipes atuando diariamente em toda a orla”, destaca.

Durante a temporada, que segue até 22 de fevereiro, 133 postos de guarda-vidas estarão ativos em todo o Estado, sendo 110 na Costa Leste, distribuídos entre Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba, Morretes, Antonina, Guaraqueçaba e Paranaguá, nove na Costa Oeste e 14 na Costa Noroeste. Os postos funcionarão diariamente, das 8h às 19h — com exceção da Ilha do Mel, onde o atendimento ocorre das 9h às 19h.

Operações terrestres e aéreas

Além do salvamento aquático, o CBMPR reforça também as operações terrestres. Todos os quartéis da região litorânea permanecem com viaturas e equipes operacionais para ocorrências de atendimento pré-hospitalar, combate a incêndios, busca e salvamento terrestre e demais missões da corporação.

Outro destaque desta edição é o emprego do helicóptero Arcanjo 01, primeira aeronave exclusiva do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, que atuará diariamente em missões de resgate durante o período do Verão Maior Paraná. A operação também conta com drones, motos aquáticas, embarcações, UTVs e bicicletas elétricas, ampliando a capacidade de resposta nas praias e balneários.

Cultura de prevenção

Além do trabalho operacional, o Corpo de Bombeiros intensifica as ações educativas ao longo de toda a temporada. As equipes atuarão diretamente com veranistas e moradores em praias, praças, hotéis, pousadas e locais de grande concentração de pessoas.

“O Corpo de Bombeiros estará presente não apenas na faixa de areia, mas em todos os locais onde haja grande circulação de pessoas, levando informações de forma lúdica e educativa, principalmente sobre o significado das bandeiras e os cuidados no meio líquido e terrestre”, explica Frazatto.

As ações incluem distribuição de pulseirinhas de identificação para crianças, materiais informativos e orientações diretas à população, com foco na redução de afogamentos e acidentes.

Alertas climáticos

O comandante também chama atenção para a previsão de mudanças rápidas nas condições climáticas durante o verão, com possibilidade de tempestades, ventos fortes e descargas atmosféricas.

“A população deve ficar atenta aos avisos do Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres, que emite alertas por SMS e Cell Broadcast. Essas mensagens chegam diretamente aos celulares e devem ser seguidas rigorosamente”, orienta.

Ele reforça ainda a importância de respeitar as orientações repassadas pelos guarda-vidas nas praias. “Esses profissionais estão preparados para orientar e proteger a população. Seguir essas recomendações é fundamental para um verão seguro”.

Orientações para evitar afogamentos

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná reforça algumas orientações essenciais para reduzir o risco de afogamentos durante a temporada. No ano passado não foram registrados óbitos em locais protegidos.

– Entre no mar apenas em locais protegidos por guarda-vidas;

– Respeite a sinalização das bandeiras na praia;

– Crianças devem permanecer sempre sob supervisão constante, a no máximo um braço de distância de um adulto;

– Evite entrar na água após consumir bebida alcoólica;

– Subestime sua capacidade de nado e permaneça em áreas rasas;

– Em caso de mudanças no tempo ou alertas climáticos, saia da água e siga as orientações das autoridades;

– Em qualquer situação de risco, procure imediatamente um guarda-vidas.