Estado, Judiciário, MP e prefeituras do Litoral alinham estratégias do Verão Maior

Os representantes dos municípios, Justiça e Ministério Público puderam enfatizar pontos e expectativas para o período de alta temporada, abordando temas como organização urbana, fluxo de turistas, estrutura de atendimento e necessidades de policiamento

Foto: Sesp

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) reuniu, nesta sexta-feira (12), representantes das prefeituras do Litoral, do Poder Judiciário e do Ministério Público em um encontro voltado principalmente a ouvir as demandas locais para o planejamento do Verão Maior Paraná. A reunião buscou identificar necessidades específicas das cidades litorâneas e ajustar as ações de segurança de forma conjunta e alinhada.

Os representantes das prefeituras, da Justiça e do Ministério Público enfatizaram pontos e expectativas para o período de alta temporada, abordando temas como organização urbana, fluxo de turistas, estrutura de atendimento e necessidades de policiamento. As contribuições auxiliarão na construção de um planejamento mais aderente à realidade de cada município.

“A integração entre Estado, municípios, Judiciário e Ministério Público é essencial para garantir um verão mais seguro, ordenado e eficiente. O alinhamento das ações permitirá que a temporada seja conduzida com maior coordenação e capacidade de resposta às demandas de moradores e visitantes”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

Ele também apresentou o planejamento do Estado. Serão mais de 2 mil profissionais de todas as forças à disposição para assegurar que todos os eventos previstos ocorram sem nenhuma intercorrência.

Um dos destaques deve ser o uso de câmeras com inteligência artificial, fruto da segunda fase do projeto Olho Vivo, anunciada nesta semana. A partir da integração de sistemas inteligentes, será possível pesquisar características específicas de pessoas e veículos, rastrear rotas, consolidar informações de diversos pontos e emitir alertas automáticos às forças de segurança.

O encontro faz parte da Missão Paraná IV, que nesta semana promoveu uma série de ações no Litoral do Estado, com passagem por Antonina, Morretes, Paranaguá, Guaratuba, Guaraqueçaba, Matinhos e ilhas da região.