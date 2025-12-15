Estado vai usar novas tecnologias de segurança no Verão Maior Paraná

Uma das novidades anunciadas pela Secretaria de Segurança é o uso de câmeras com inteligência artificial

Lançamento da Operação Sinergia V, em Para de Leste | foto: cabo Adam Padilha/PMPR

A Secretaria de Segurança Públicas do Paraná (Sesp) apresentou na sexta-feira (12) o planejamento estratégico que será adotado durante o Verão Maior.

O encontro reuniu o secretário Hudson Leôncio Teixeira e os comandantes e representantes da Polícia Militar (PMPR), Polícia Civil (PCPR), Polícia Penal (PPPR), Polícia Científica (PCIPR) e Corpo de Bombeiros Militar (CBMPR). Eles detalharam o reforço de efetivo, o emprego de tecnologia e o conjunto de ações integradas para garantir atendimento eficiente à população durante a alta temporada.

“O planejamento integrado evidencia o compromisso conjunto em oferecer uma operação robusta, tecnológica e organizada. Serão mais de dois mil profissionais de todas as forças à disposição para assegurar que todos os eventos previstos ocorram sem nenhuma intercorrência”, enfatizou Hudson Teixeira.

Segundo a Sesp, um dos destaques deve ser o uso de câmeras com inteligência artificial, fruto da segunda fase do projeto Olho Vivo, anunciada nesta semana. A partir da integração de sistemas inteligentes, será possível pesquisar características específicas de pessoas e veículos, rastrear rotas, consolidar informações de diversos pontos e emitir alertas automáticos às forças de segurança.

Polícia Militar

A PMPR contará com o reforço do policiamento ostensivo com quadriciclos, UTVs, módulos móveis, viaturas 4×4 e o suporte aéreo da BPMOA. Drones, plataformas elevadas de observação e sistemas de reconhecimento facial reforçarão o monitoramento de áreas de grande circulação. Unidades especializadas como BPRone, BPChoque, Bope e Patrulhamento Costeiro atuarão permanentemente para prevenir crimes, realizar operações táticas e ampliar a sensação de segurança. O planejamento inclui ainda operações de barreira e ações com a Diretoria de Inteligência.

“Além do efetivo regular empregado no Litoral durante todos os finais de semana e eventos, contaremos também com o apoio de equipes das forças táticas. O objetivo é assegurar um verão tranquilo e com respostas rápidas às demandas da comunidade”, destacou o comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva.

Policia Civil

A PCPR vai atuar nas atividades de investigação, polícia judiciária e repressão ao crime organizado. O efetivo contará com unidades móveis da Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (DEMAFE), viaturas especiais e o apoio aéreo do Grupamento de Operações Aéreas, além de equipes especializadas em narcóticos, escoltas e atendimento ao cidadão. O Instituto de Identificação operará com reforço para serviços de identificação civil e criminal, bem como perícias papiloscópicas em locais de crime e em laboratório.

“Estamos nos preparando para uma temporada com grande fluxo de veranistas, especialmente por ser um período mais curto. As delegacias atuarão em duas frentes: atendimento 24 horas para registrar ocorrências e a investigação, onde equipes reforçadas instauram inquéritos, pedem prisões e buscas. A melhor forma de reduzir a criminalidade é garantir a certeza da punição, e nosso foco é responsabilizar quem comete crimes”, disse o delegado Rodrigo Brown, comandante do Centro de Operações Policiais Especiais.

Polícia Penal

A Polícia Penal do Paraná vai atuar com foco na fiscalização de pessoas monitoradas por tornozeleira eletrônica nas áreas turísticas, atuação em operações conjuntas de recaptura e verificação de irregularidades, além de ações de inteligência penal voltadas à prevenção de crimes praticados por grupos criminosos. Equipes do Setor de Operações Especiais (SOE) estarão mobilizadas para atuar em apoio às forças estaduais quando necessário, ampliando o controle e monitoramento de indivíduos sob restrição judicial durante a temporada.

“O reforço de efetivo também ocorre no complexo de Piraquara, que abriga cerca de 11 mil presos. No Litoral, já transferimos 160 detentos para liberar vagas nas cadeias públicas durante a temporada. Além disso, o posto móvel de monitoração eletrônica vai fiscalizar o uso de tornozeleiras e fazer a manutenção dos equipamentos quando necessário”, explicou Ananda Chalegre, diretora-geral da Polícia Penal.

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar reforçará o salvamento aquático e terrestre com mais de uma centena de Postos de Guarda-Vidas (PGVs) distribuídos ao longo das praias e regiões de fluxo turístico. Serão empregados helicópteros, embarcações, motos aquáticas e equipes especializadas em resgate, prevenção e resposta rápida. A corporação também ampliará ações educativas e ações preventivas para evitar acidentes e afogamentos.

O comandante-geral dos Bombeiros, coronel Antonio Geraldo Hiller Lino, enfatiza o aumento no efetivo para atendimento aos veranistas. “Para esta temporada, o Corpo de Bombeiros se preparou desde a pré-temporada, que ocorre em duas fases: uma mais distante do verão, com menos postos, e outra já próxima ao período de férias, com efetivo ampliado. Essa ampliação é necessária diante da expectativa de aumento do público”, disse.

Polícia Científica

A Polícia Científica (PCIPR) intensificará a atuação no Litoral com bases fixas e postos avançados para a realização de exames periciais, necropsias, análises laboratoriais e procedimentos de medicina legal. Ciro José Cardoso Pimenta, diretor-geral da PCPR, destacou a estrutura montada para reforçar o atendimento pericial.

“O posto avançado de Matinhos vai apoiar a perícia de Paranaguá, e também teremos uma base em Guaratuba integrada ao Corpo de Bombeiros. As cidades contarão com equipes completas de peritos para atender ocorrências de forma rápida e integrada”.

Operação Sinergia

Na sexta-feira (12), o município de Pontal do Paraná sediou o lançamento da Operação Sinergia V, com a presença de um expressivo efetivo policial e grande quantitativo de viaturas e equipamentos, além da ampla participação da comunidade local.

Para o público presente na orla do balneário de Praia de Leste, foram apresentadas as ações do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Segurança Pública, voltadas ao aprimoramento das políticas de segurança e à proteção das pessoas na costa leste paranaense.

O evento marcou o início da pré-temporada de verão. A abertura oficial do Verão Maior Paraná 2025/2026 está marcada para 20 de dezembro, também em Pontal do Paraná.