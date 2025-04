Ibama nega licença para projeto da “BR do Mar” no Canal do Varadouro

Imagem do documentário “Canal do Varadouro: História, Cultura e Natureza”

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) negou a licença ambiental para a dragagem do Canal do Varadouro, um projeto do Governo do Paraná que visava criar uma rota marítima turística entre o litoral paranaense e o sul de São Paulo. A notícia é do Jornal do Estado de S. Paulo “Estadão”.

Comunidades locais e ambientalistas se opõem ao projeto, chamado de “BR do Mar” pelo próprio governo, temendo ameaças ao ecossistema. O Ministério Público Federal abriu inquérito, sob sigilo, para apurar o caso.

O canal liga Paranaguá (PR) a Cananéia (SP), passando pelas ilhas das Peças e de Superagui. Atualmente, trechos não são navegáveis devido a bancos de areia. O projeto propõe alargar o canal para 30 metros e aprofundar seu leito para, pelo menos, 2,4 metros, além de instalar sinalização náutica e estruturas de apoio como píers.

Ambientalistas criticam o projeto, argumentando que ele coloca em risco um ecossistema único, incluindo manguezais, sambaquis e Mata Atlântica. O ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) também se opõe ao projeto, que atinge o Parque Nacional do Superagui.

O Governo do Paraná pretende reverter a decisão do Ibama, argumentando que o canal é resultado de intervenção humana e que a sua reabertura traria benefícios econômicos e sociais. O início do Canal do Varadouro remonta o século 19, mas ele foi totalmente aberto em 1956, sendo usado para pesca, comércio e turismo, mas caiu em desuso com a construção de rodovias na região.

O governo argumenta que o projeto é sustentável e trará benefícios para as comunidades tradicionais, promovendo o turismo náutico.

Fonte: Estadão (leia matéria completa)

Saiba mais:

Assista o documentário Canal do Varadouro: História, Cultura e Natureza