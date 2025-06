Ibama multa Prefeitura de Matinhos por retirada de restinga

Morador presenciou ação da equipe do Ibama no local | foto: Colaboração

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) multou a Prefeitura de Matinhos em R$ 69.235,00 pelo corte de vegetação de restinga. O município também terá de recuperar ambientalmente o local, “dentro do que rege a legislação ambiental vigente”.

De acordo com a Superintendência do Ibama no Paraná informou ao Correio do Litoral, moradores da cidade denunciaram a “supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente (restinga)”. Uma equipe de fiscalização da Unidade Técnica de Paranaguá foi até o local na tarde de quarta-feira (4) e confirmou que a remoção da vegetação fora praticada por máquinas da Prefeitura de Matinhos.

“O responsável pela Secretaria de Meio Ambiente do Município, ao ser questionado sobre a legalidade daquela ação, informou não possuir nenhuma licença e realizou a supressão da vegetação de forma intencional”, informou o Ibama

A área, que fica próxima à Rotatória da Curitiba, onde se realizam eventos, foi embargada para prevenir novos danos. Se o embargo for desrespeitado as multas poderão ter valores bem mais elevadas, além de outras sanções.

Denúncia do Cedea

Imagem do ofício mostra onde havia restinga que foi removida

No dia 1º de junho, o Cedea (Centro de Estudos, Defesa e Educação Ambiental) encaminhou à Coordenação do Patrimônio Cultural e à Secretaria de Estado da Cultura, uma denúncia sobre o mesmo caso.

Ofício assinado pela presidente da ONG ambientalista, Laura de Jesus de Moura e Costa, informa que dia 29 e 30 de maio na orla próxima à rotatória de Matinhos foi retirada com tratores e caminhões a restinga que havia no local entre Avenida Brasil e Avenida Curitiba.

O Cedea ilustra a denúncia com imagens e apela para o aspecto do tombamento da Orla Marítima de Matinhos, como patrimônio cultural do Estado, desde 1970.

O Correio procurou a Comunicação da Prefeitura de Matinhos, que desde quinta-feira (5) aguarda resposta da Secretaria do Meio Ambiente.

Como ficou depois da remoção da da prefeitura