Aifa retira entulhos de casas demolidas que eram usadas como aterro em Paranaguá

Foto: IAT / Divulgação

A 13ª fase da Ação Integrada de Fiscalização Ambiental (Aifa), que acontece em Paranaguá há quase um anos, retirou, nesta segunda-feira (12), 75 caminhões de entulhos, o que equivale a 1.575 toneladas de aterros dos bairros Vila do Povo e Vila Primavera.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (14) pelo Instituto Água e Terra (IAT), que participou da ação realizada por diversas órgãos. De acordo com o IAT, os entulhos recolhidos eram parte de casas demolidas no mês passado que tinham sido construídas no manguezal da Vila Povo. Além disso, as equipes avançaram pela Vila Primavera.

13ª Aifa | foto: Polícia Federal

“Nós consideramos essa ação de educação ambiental algo essencial. Muitas vezes, as pessoas que acabam morando nessas regiões costeiras não entendem a importância que o manguezal tem para a região, e como o desmatamento causado pela construção das casas prejudica o ecossistema”, explica a engenheira civil do Escritório Regional do Litoral do IAT, Evelyn Vidal.

A Aifa é uma iniciativa criada em setembro de 2023 para frear a degradação ambiental dos mangues na região. A ação integrada reúne representantes do IAT, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado do Paraná, Ibama, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Batalhão de Polícia Ambiental-Força Verde, Patrulha Costeira da Polícia Militar, além da Prefeitura e da Guarda Municipal de Paranaguá.

A Aifa, no entanto, tem sido criticada por não ser acompanhada de uma política de realocação das famílias retiradas e de habitação popular. De acordo com o Ministério Público Federal, apenas imóveis desocupados estão sendo demolidos. Moradores contestam a afirmação e apresentaram até mesmo uma denúncia ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.