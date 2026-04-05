Incêndio atinge prédio histórico do Instituto de Educação de Paranaguá 

Fogo atingiu a estrutura do colégio durante a tarde; governador determina força-tarefa para recuperar prédio

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Um incêndio atingiu, na tarde deste sábado (4), o prédio histórico do Instituto Estadual de Educação Dr. Caetano Munhoz da Rocha, em Paranaguá. Localizado na Rua General Carneiro, no Centro Histórico, o edifício é uma das construções mais emblemáticas do Litoral paranaense, datada de 1927.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta o meio-dia, após moradores e transeuntes avistarem fumaça saindo da parte superior do imóvel. O combate ao fogo mobilizou equipes de Paranaguá, com apoio de unidades vizinhas. O incêndio foi controlado no início da noite, evitando que as chamas se propagassem para edificações adjacentes do setor histórico.

Caminhões-pipa da Prefeitura de Paranaguá e veículos da Brigada de Incêndio da Portos do Paraná ajudaram a controlar o fogo.

A unidade escolar estava fechada no momento do incidente. Não houve registro de feridos ou pessoas intoxicadas pela fumaça.

Danos ao patrimônio

O prédio do IEP é tombado pelo Patrimônio Histórico e sua arquitetura neoclássica é um marco do governo de Caetano Munhoz da Rocha. O prédio foi tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná em 1991. A unidade hoje conta com 1.635 matrículas em 53 turmas, sendo sua grande maioria de estudantes do ensino médio.

A área permanece isolada pela Defesa Civil para garantir a segurança dos pedestres, devido ao risco de queda de rebocos ou telhas.

A Secretaria de Estado da Educação (SEED) e a direção da escola ainda não emitiram um balanço oficial sobre o impacto no cronograma de aulas. A Polícia Científica deve realizar uma vistoria técnica no local a partir desta segunda-feira (6) para identificar a causa do incêndio.

Técnicos da Coordenação do Patrimônio Cultural (CPC) são esperados para avaliar a extensão dos danos à estrutura original e definir os protocolos de recuperação.

Governador determina força-tarefa para recuperar prédio

O governador Carlos Massa Ratinho Junior determinou que a Secretaria de Estado da Educação (Seed) faça uma força-tarefa para avaliação dos danos causados no Instituto Estadual de Educação de Paranaguá. A orientação é de que o Estado tenha um diagnóstico rápido visando garantir que a escola entre rapidamente em processo de restauração.

A Seed irá destacar engenheiros do seu quadro e do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) para avaliar a gravidade dos danos e os próximos passos para recuperação da estrutura.

“Determinei ao nosso Corpo de Bombeiros Militar todo o esforço possível para o combate às chamas e, na sequência, que a Secretaria da Educação avalie a dimensão dos danos para que possamos investir o que for necessário, fazendo com que este grande símbolo da educação paranaense volte a atender os nossos alunos o mais rápido possível”, afirmou Ratinho Junior.

O secretário de Educação do Paraná, Roni Miranda, afirma que equipes técnicas tanto do Núcleo Regional de Educação, quanto da engenharia da Seed estão acompanhando no local a situação da escola. “Vamos colocar todas as forças do governo do estado pra fazer o mais breve possível a restauração do prédio e também a realocação dos estudantes, que é nossa prioridade, para que os estudantes não tenham nenhum prejuízo pedagógico nesse momento”, aponta o secretário.