Inscrição para curso de condutor no Parque Saint-Hilaire/Lange termina nesta sexta

São 30 vagas, exclusivamente para quem possui certificado de guia de turismo ou de condutor de visitantes

Termina nesta sexta-feira (31) as inscrições do 2º Curso para Formação de Condutores de Visitantes no Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange.

Serão oferecidas 30 vagas, exclusivamente para quem possui certificado de guia de turismo ou de condutor de visitantes.

O curso será realizado nos dias 17, 18 e 19 de novembro de 2025, em Matinhos.

O curso é etapa indispensável para a posterior emissão da autorização para prestação de serviço comercial de condução de visitantes no Parque Nacional, de acordo com o disposto na Portaria ICMBio n° 769/2019.

✍🏽 A inscrição poderá ser feita de forma virtual no link https://forms.gle/VmXhBucX2jHqNdMr9 conforme critérios do Edital n° 01/2025, disponível no link https://cursopnshl.

A simples inscrição não garante vaga no curso de formação. Caso haja número de interessados maior que o número de vagas serão aplicados os critérios de seleção e desempate estabelecidos no Edital.

🤔 Em caso de dúvidas ou dificuldade na inscrição, procurar a sede do NGI Matinhos no endereço Rua Sanei, 96, Centro, Matinhos ou no telefone (48) 98833-6485 (Whatsapp).