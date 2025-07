Um Dia no Parque, neste domingo, tem Trilha Botânica e Banho de Floresta

O Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange (PNSHL), participa neste domingo, 20 de julho, da iniciativa nacional “Um Dia no Parque” com roteiros organizados pelos condutores de visitantes credenciados. O evento tem apoio da administração do parque / ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).

Uma dessas atividades tem a participação do Coletivo de Convivências Agroecológicas (CCA) e parceiros com a “Trilha Botânica e Banho de Floresta” (Trilha do Chapéu), com saída do Centro de Matinhos.

A caminhada será conduzida por condutores credenciados do PNSHL, “garantindo segurança, conhecimento e respeito ao ambiente natural ao longo do percurso”. Durante o percurso, é possível observar diferentes estágios da evolução vegetal e participar ativamente de ações de reflorestamento. Uma das práticas envolvidas é a dispersão de sementes de juçara (Euterpe edulis) no sub-bosque. Uma vez lançadas, essas sementes têm a chance de germinar, crescer e se desenvolver em seu habitat, contribuindo para a regeneração da floresta.

As aves locais, ao se alimentarem desses frutos, também participam do ciclo de dispersão, fortalecendo ainda mais o processo de reflorestamento. A experiência proporciona ainda o reconhecimento de espécies nativas e o entendimento do papel essencial da conservação da vegetação, fomentando a valorização da natureza e a consciência ambiental.

Serão duas turmas: uma saindo às 9h e chegando às 12h e outra, das 13h às 16h20. Ao final da trilha, os participantes de ambas as turmas serão recepcionados com um delicioso café agroecológico, preparado com carinho pelo CCA, celebrando os saberes da terra e a partilha comunitária.

Há cobrança de uma taxa de 65$ por pessoa, isso inclui passeio agroecológico, passeio parque Saint Hilaire e o café agroecológico. É preciso fazer Inscrição pelo link https://docs.google.com/...

Turma A: 9h até às 12h

Turma B: 13h até às 16h20.

Ponto de encontro: ICMbio, Rua Sanei, 96 – Centro de Matinhos (próximo à prefeitura)

Trazer botas, roupas para campo.

Trazer garrafa de água.

Recomenda-se uso de repelente de insetos.

Há sanitário.

* O Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange está localizado nos municípios de Matinhos, Guaratuba, Morretes e Paranaguá.

Um Dia no Parque

O evento organizado pelo @umdianoparqueoficial tem o objetivo de valorizar as unidades de conservação e aumentar a conexão da população com o meio ambiente por meio da visitação aos parques.

Um Dia no Parque foi idealizado pela Rede Pró-UC @redeprouc e é realizado pela Coalizão Pró-UCs.

A ação tem apoio institucional do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima @mmeioambiente

Pico do Marumbi

Parque Estadual Pico do Marumbi | foto: Arnaldo Alves / AEN

No Litoral, também participa do evento o Parque Estadual Pico do Marumbi, entre Morretes, Quatro Barras e Piraquara – as duas últimas cidade na Região Metropolitana de Curitiba

A partir das 5h, os frequentadores poderão partir da base do IAT Prainhas para participar de um passeio autoguiado de observação de pássaros, além de caminhadas por trilhas e pelo Caminho Histórico de Itupava.

Ao longo de todo o dia, o Corpo de Socorro em Montanha (Cosmo), a Coordenação de Patrimônio Cultural – CPC/SEEC e a Rumo Logística passarão informações sobre segurança e educação ambiental, direto da base do IAT Marumbi no parque.

É recomendado que os visitantes tragam binóculo ou câmera fotográfica, agasalhos, calçados confortáveis e robustos, além de água e alimento. A identificação pessoal e preenchimento do cadastro são obrigatórios para a entrada no parque.

Uma das formas de acesso ao parque é por trem, que sai diariamente, às 8h15, da Rodoferroviária de Curitiba, e leva duas horas para chegar até o parque, em Morretes.

De carro, é possível seguir pela BR-116 e entrar na Estrada da Graciosa (PR-410), seguindo até o vilarejo de Porto de Cima (PR-411) e chegando no receptivo do IAT de Prainhas. Este trajeto também pode ser feito pela BR-277, virando na PR-408 (acesso a Morretes), seguindo pela PR-411 chegando no receptivo do IAT de Prainhas.

Fontes: CCA e AEN