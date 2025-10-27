Itaipu e Itaipu Parquetec iniciam pelo Litoral nova rodada de seminários ODS

Seminário “ODS e os Desafios Locais – Agenda 2030 para transformação no território” acontece na UFPR Litoral, em Matinhos, com palestra de Fabiana Romanelli

Fabiana Romanelli é especialista em sustentabilidade e inovação educacional | foto: Adilson Borges Lago / Itaipu Parquetec

A Itaipu Binacional e o Itaipu Parquetec promovem nesta semana, mais uma rodada dos seminários “ODS e os Desafios Locais – Agenda 2030 para transformação no território”, com a palestrante Fabiana Romanelli.

As atividades acontecem entre os dias 28 a 31 de outubro, em quatro municípios paranaenses:

• Matinhos – terça-feira (28), na UFPR Litoral;

• São Mateus do Sul – quarta-feira (29), no Centro de Convivência do Idoso Elpidio Brusque;

• Curitiba – quinta-feira (30), no Setor de Educação Profissional e Tecnológica da UFPR;

• Almirante Tamandaré – sexta-feira (31), no Centro de Convenções Prefeito Sebastião Natal.

Durante o seminário, que faz parte das ações dos Núcleos de Cooperação Socioambiental, Fabiana Romanelli apresenta uma abordagem sobre a origem da Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), destacando os compromissos assumidos pelo Brasil, o monitoramento e os indicadores, a territorialização dos ODS, a participação social e os ODS voluntários. O encontro também traz casos práticos, exemplos locais e reflexões sobre o futuro pós-2030, com chamadas à ação.

Fabiana Cristina de Campos Romanelli é doutora em Ciências, especialista em sustentabilidade e inovação educacional, com mais de 20 anos de experiência em gestão pública, desenvolvimento territorial e políticas de ESG. Atuou em cargos estratégicos no governo do Paraná, como Diretora Geral da SEDEST e Diretora de Educação Profissional da SEED, liderando programas que impactaram milhares de pessoas em todo o estado.

As inscrições são gratuitas e abertas ao público em geral, podendo ser realizadas pelo link: https://forms.gle/h3cJpkGrZCHFy9hp8