Mostra Axé traz religiosidade e cultura da umbanda e do candomblé na UFPR Litoral

Evento gratuito celebra os caminhos criativos entre arte e espiritualidade, com foco nas religiões afro-brasileiras e no combate ao racismo

Estreou nesta quinta-feira (22) no campus de Matinhos da Universidade Federal do Paraná (UFPR Litoral) a Mostra Axé, um projeto que celebra os vínculos entre arte, ancestralidade e espiritualidade. A programação, que se estende até o dia 22 de novembro, é gratuita e reúne apresentações artísticas, oficina, rodas de conversa, palestras e performances abertas ao público na UFPR Litoral, em Matinhos.

Com o objetivo de dar visibilidade às poéticas da umbanda e do candomblé, a mostra também busca combater o racismo religioso e valorizar a produção cultural de artistas de terreiro. “Toda força da arte, da ancestralidade e da transformação se encontram na Mostra Axé, um projeto que celebra caminhos criativos entre arte e espiritualidade”, destaca Rafaela Corrêa Franz, coordenadora do projeto.

A abertura oficial será no Hall de Exposições da UFPR Litoral, às 19h, com uma programação especial que inclui performances, música e vernissage. Entre as atrações estão Vini Tavares com a performance “Seu Tranca Ruas me Cubra com sua Capa”, Nico Santos e Korin Ilê Samba de Terreiro com Live Painting, apresentação musical de Tony de Oxossi com “Cantando Rituais”, e a performance de dança do ventre “Fogo de Pombagira” com Rafaela Franz.

Organizada por uma equipe formada majoritariamente por pessoas de terreiro e artistas locais, a Mostra Axé é uma iniciativa aprovada pela Secretaria de Estado da Cultura, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Além das apresentações, o público poderá participar de diversas atividades ao longo da programação, como a Roda de Conversa com os Artistas, marcada para o dia 1º de novembro, às 15h, e a palestra “Arte, Estética e Filosofia pela Perspectiva da Ancestralidade Africana”, com Milah Gouveia, no dia 19 de novembro, às 18h, no mesmo local.

Os interessados podem participar de visitas guiadas com mediação cultural especializada, rodas de conversa e um coffee break de acolhimento, proporcionando um ambiente educativo, acolhedor e enriquecedor.

Também haverá oficinas de dança do ventre – Véu de Jade, sempre às quartas-feiras, de 5 a 26 de novembro, às 16h, na Casa da Cultura Professor Délcio Ramos (Rua Albano Müller, 111, Matinhos). As inscrições podem ser feitas pelo formulário: https://forms.gle/ekyqDaqisFfrcavY6.

Mais do que um evento artístico, a Mostra Axé propõe um espaço de diálogo, resistência e celebração, ampliando o conhecimento sobre as religiões afro-brasileiras e promovendo o respeito à diversidade.

“Axé é movimento, é encontro, é criação viva. Venha vivenciar essa experiência com a gente!”, convida Rafaela.

Para mais informações sobre a programação da Mostra acesse as redes sociais: @MostraAxé