Mundo Summit Tour valoriza turismo autêntico, conectado nas comunidades

Encontro fez parte do Festival Iguassu Inova uma realização do Itaipu Parquetec, em parceria com Itaipu Binacional e Governo Federal

Fotos: Kiko Sierich/Itaipu Parquetec

O futuro do turismo foi amplamente debatido no Mundo Summit Tour, entre os dias 22 e 25 de outubro, no Itaipu Parquetec. O espaço consolidou-se como o palco para discutir estratégias e soluções para o desenvolvimento econômico sustentável no setor.

O Summit Tour se propôs a conectar gestores públicos e privados, empreendedores, comunidades e visitantes para desenhar um turismo baseado em experiências autênticas, valorizando raízes culturais e ambientais da região e, assim, inspirando um modelo de destino mais inteligente e responsável.

Turismo como ferramenta de transformação social

A programação apresentou o turismo como ferramenta de transformação territorial, destacando a atividade econômica do setor. As oficinas e palestras abordaram temas como turismo regenerativo, economia criativa aplicada e inovação em gestão de destinos.

Durante a palestra “Festas, música e cultura popular: como o Brasil pode transformar patrimônio imaterial em vantagem competitiva”, a fundadora da Guiadas Urbanas, Karol Duarte, ressaltou a importância da coragem para a mudança de foco no setor: “O futuro do turismo reside na conexão autêntica com o destino. Isso exige a coragem de ir além do superficial e adotar o turismo de base comunitária, garantindo que o desenvolvimento respeite a cultura local e coloque as pessoas da comunidade no centro da experiência.”

Na mesma linha, o CEO do Afroturismo Hub Hubber Clemente, reforçou o potencial transformador do setor: “Vemos o turismo como uma ferramenta de propósito e sustentabilidade, uma real oportunidade de mudar o território e impactar positivamente a sociedade. Em nosso trabalho, entendemos que é preciso primeiro vivenciar este território em profundidade, só assim podemos compreender as estratégias necessárias e aplicá-las de forma eficaz.”

O fortalecimento de talentos locais

O Mundo Summit Tour abriu espaço para o fortalecimento do ecossistema local, conectando empreendedores e iniciativas regionais a oportunidades reais de negócio.

Um dos destaques foi o encontro setorial do audiovisual, que reuniu diversos profissionais para articular o projeto da Film Commission de Foz do Iguaçu. A iniciativa visa desburocratizar e facilitar a captação de produções audiovisuais na região, o que deve movimentar a economia local e alavancar a imagem de Foz dentro do território nacional, e até mesmo internacional.

O diretor de Turismo do Itaipu Parquetec, Yuri Benites, celebrou a consolidação do Mundo Summit Tour, e já projeta a próxima edição explicando que “o Summit Tour está na segunda edição com o objetivo de promover a inovação e a sustentabilidade no turismo. O evento se propõe a ser um espaço de encontro para esses profissionais, que nem sempre têm a oportunidade de dialogar e construir conhecimento em conjunto. Já estamos planejando a edição do ano que vem, o que demonstra o impacto positivo do evento.”

O Mundo Summit Tour encerra sua programação reforçando o compromisso de Foz do Iguaçu em liderar a transição para um turismo mais responsável, utilizando a inovação como ponte entre a preservação cultural e ambiental e a geração de negócios.

O Festival Iguassu Inova é uma realização do Itaipu Parquetec, em parceria com Itaipu Binacional e Governo Federal, com patrocínio de Polkadot, N&DC, Hub1601, Fundo Iguaçu, Visit Iguassu, Heineken e Outback. O evento tem apoio institucional do Sebrae e Embratur, promoção da RPC e divulgação pela imprensa em geral.