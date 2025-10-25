Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Mundo Summit Tour valoriza turismo autêntico, conectado nas comunidades

Redação
Encontro fez parte do Festival Iguassu Inova uma realização do Itaipu Parquetec, em parceria com Itaipu Binacional e Governo Federal
Fotos: Kiko Sierich/Itaipu Parquetec

O futuro do turismo foi amplamente debatido no Mundo Summit Tour, entre os dias 22 e 25 de outubro, no Itaipu Parquetec. O espaço consolidou-se como o palco para discutir estratégias e soluções para o desenvolvimento econômico sustentável no setor.

O Summit Tour se propôs a conectar gestores públicos e privados, empreendedores, comunidades e visitantes para desenhar um turismo baseado em experiências autênticas, valorizando raízes culturais e ambientais da região e, assim, inspirando um modelo de destino mais inteligente e responsável.

Turismo como ferramenta de transformação social

A programação apresentou o turismo como ferramenta de transformação territorial, destacando a atividade econômica do setor. As oficinas e palestras abordaram temas como turismo regenerativo, economia criativa aplicada e inovação em gestão de destinos.

Durante a palestra “Festas, música e cultura popular: como o Brasil pode transformar patrimônio imaterial em vantagem competitiva”, a fundadora da Guiadas Urbanas, Karol Duarte, ressaltou a importância da coragem para a mudança de foco no setor: “O futuro do turismo reside na conexão autêntica com o destino. Isso exige a coragem de ir além do superficial e adotar o turismo de base comunitária, garantindo que o desenvolvimento respeite a cultura local e coloque as pessoas da comunidade no centro da experiência.”

Na mesma linha, o CEO do Afroturismo Hub Hubber Clemente, reforçou o potencial transformador do setor: “Vemos o turismo como uma ferramenta de propósito e sustentabilidade, uma real oportunidade de mudar o território e impactar positivamente a sociedade. Em nosso trabalho, entendemos que é preciso primeiro vivenciar este território em profundidade, só assim podemos compreender as estratégias necessárias e aplicá-las de forma eficaz.”

O fortalecimento de talentos locais

O Mundo Summit Tour abriu espaço para o fortalecimento do ecossistema local, conectando empreendedores e iniciativas regionais a oportunidades reais de negócio.

Um dos destaques foi o encontro setorial do audiovisual, que reuniu diversos profissionais para articular o projeto da Film Commission de Foz do Iguaçu. A iniciativa visa desburocratizar e facilitar a captação de produções audiovisuais na região, o que deve movimentar a economia local e alavancar a imagem de Foz dentro do território nacional, e até mesmo internacional.

O diretor de Turismo do Itaipu Parquetec, Yuri Benites, celebrou a consolidação do Mundo Summit Tour, e já projeta a próxima edição explicando que “o Summit Tour está na segunda edição com o objetivo de promover a inovação e a sustentabilidade no turismo. O evento se propõe a ser um espaço de encontro para esses profissionais, que nem sempre têm a oportunidade de dialogar e construir conhecimento em conjunto. Já estamos planejando a edição do ano que vem, o que demonstra o impacto positivo do evento.”

O Mundo Summit Tour encerra sua programação reforçando o compromisso de Foz do Iguaçu em liderar a transição para um turismo mais responsável, utilizando a inovação como ponte entre a preservação cultural e ambiental e a geração de negócios.

O Festival Iguassu Inova é uma realização do Itaipu Parquetec, em parceria com Itaipu Binacional e Governo Federal, com patrocínio de Polkadot, N&DC, Hub1601, Fundo Iguaçu, Visit Iguassu, Heineken e Outback. O evento tem apoio institucional do Sebrae e Embratur, promoção da RPC e divulgação pela imprensa em geral.

Redação
