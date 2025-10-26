Governo do Paraná lança playlist dos shows do Verão Maior no Spotfy

Coletânea está disponível gratuitamente no Spotify e reúne mais de 60 sucessos dos artistas que irao se apresentar nesta temporada no Litoral

O Governo do Estado lançou no Spotify a playlist oficial do Verão Maior Paraná 2025/2026 com os sucessos dos 37 shows já divulgados nesta semana. Outras duas atrações surpresas que vão agitar as areias do litoral paranaense serão reveladas em breve e terão as músicas adicionadas na playlist.

Do sertanejo raiz ao universitário, passando pelo pop rock, gospel e religioso, a música eletrônica, o reggae e a rumba flamenca, são mais de 60 músicas e mais de três horas de duração, dando um gostinho do que está por vir na maior edição do Verão Maior Paraná de todos os tempos. E a playlist deve ser atualizada com mais músicas ao longo dos próximos dias.

Entre as músicas estão sucessos de Alok, Ana Castela, Belo, Zé Neto e Cristiano, Luan Pereira, Atitude 67, Roupa Nova, Paralamas do Sucesso, Jeito Moleque, Raça Negra, Hugo & Guilherme, Zezé di Camargo & Luciano, entre outros.

Ouça:

Nesta edição, uma das novidades são as bandas internacionais Gipsy Kings by Andre Reyes, da França, e Inner Circle, da Jamaica, que vão compor o line-up do verão paranaense.

Os shows gratuitos da próxima temporada começam no dia 9 de janeiro e seguem até 8 de fevereiro. Um diferencial desta edição são os shows às quintas-feiras e também aos domingos, somando 39 atrações que devem se apresentar nas areias de Matinhos e no Centro de Eventos de Pontal do Paraná. A expectativa é reunir uma multidão superior a dois milhões de pessoas, superando a edição 2024/2025.

Para quem não conseguir ver de pertinho os artistas preferidos, parte das apresentações terá transmissão para todo o Brasil pelas emissoras Band, SBT, TVCI e TV Paraná Turismo, além da Rádio Banda B.

Confira a lista de shows do Verão Maior Paraná 2025/2026:

Palco Matinhos

9 de janeiro – Alok

10 de janeiro – Zé Neto e Cristiano e Jiraya Uai

11 de janeiro – Belo e Jeito Moleque

15 de janeiro – Roupa Nova

16 de janeiro – Gipsy Kings by Andre Reyes

17 de janeiro – Edson & Hudson e Eduardo Costa

23 de janeiro – Raça Negra

24 de janeiro – Fábio Junior

25 de janeiro – duas atrações surpresas

29 de janeiro – Fernandinho

30 de janeiro – Ana Castela

31 de janeiro – Inner Circle e Paralamas do Sucesso

6 de fevereiro – Hugo & Guilherme

7 de fevereiro – Zezé di Camargo & Luciano

8 de fevereiro – Padre Reginaldo Manzotti e Israel & Rodolffo

Palco Pontal do Paraná

9 de janeiro – Luan Pereira e Country Beat

10 de janeiro – Atitude 67 e Kamisa 10

16 de janeiro – Gustavo Mioto e Jiraya Uai

17 de janeiro – Dilsinho e Luiz Cláudio & Giuliano

23 de janeiro – Israel & Rodolffo e Bruno & Denner

24 de janeiro – Raça Negra

30 de janeiro – Murilo Huff e Léo & Raphael

31 de janeiro – Gian & Giovani e Diego & Arnaldo

6 de fevereiro – Paralamas do Sucesso

7 de fevereiro – Trio Parada Dura e João de Souza & Bonifácio

Verão Maior Paraná

O Verão Maior Paraná é o maior programa de lazer e turismo da temporada. Reúne uma série de ações culturais, esportivas e de entretenimento voltadas à população local e aos veranistas que visitam o Litoral e o Noroeste do Estado.

A programação de 2026 inclui cinco finais de semana seguidos de shows gratuitos entre 9 de janeiro e 8 de fevereiro, com apresentações em Matinhos e Pontal do Paraná. Também haverá arenas fixas com aulas, gincanas, caminhadas, competições esportivas e atividades infantis.

O evento é promovido pelo Governo do Estado, em parceria com empresas públicas e privadas, e conta com estrutura reforçada de segurança, trânsito e serviços. Na última edição, o programa movimentou mais de R$ 150 milhões e recebeu cerca de 2 milhões de visitantes.